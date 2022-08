Ryanair, addio ai biglietti a 10 euro: "L'energia costa troppo, è finita un'era"

globalist

11 Agosto 2022 - 12.27

Ryanair dice addio ai biglietti aerei a 10 euro o meno. L’aumento dei prezzi dell’energia, ha provocato la chiusura definitiva – almeno per ora – dell’era delle super low cost. Lo ha detto l’amministratore delegato della compagnia aerea low cost Ryanair, Michael O’Leary, in una intervista a Bbc Radio 4.

“Penso che non ci saranno più biglietti a dieci euro perché i prezzi del petrolio sono molto più alti da quando la Russia ha invaso l’Ucraina e penso che non ci saranno più quei prezzi per alcuni anni”, ha detto il manager. Secondo O’Leary, le tariffe medie dei biglietti di Ryanair dovrebbero aumentare di circa 10 euro, a circa 50 euro a tratta nei prossimi 5 anni