Clima, la calotta dell'Antartide si scioglie: manca un'area di ghiaccio marino grande come l'Argentina

30 Luglio 2023 - 12.30

Mentre l’emisfero settentrionale è afflitto da un’ondata di caldo estivo senza precedenti, in Antartide è stato stabilito un nuovo record climatico: il ghiaccio marino ha raggiunto minimi storici per questa stagione dell’anno.

Secondo gli scienziati, l’Antartide presenta ora una mancanza di ghiaccio marino pari alle dimensioni dell’Argentina.

La Cnn riporta la notizia, precisando che gli scienziati stanno cercando di comprendere le ragioni di questo fenomeno. Normalmente, ogni anno il ghiaccio marino antartico raggiunge i livelli minimi verso la fine di febbraio, durante l’estate del continente, e poi si riforma durante l’inverno. Tuttavia, quest’anno il ghiaccio marino non si è ripreso ai livelli previsti e attualmente si trova ai minimi storici per questa fase dell’anno, da quando iniziarono le registrazioni 45 anni fa.

Un fenomeno raro

Il ghiaccio dell’Antartide occupa ormai una superficie di circa 1,6 milioni di chilometri quadrati. Un valore che, secondo i dati del National Snow and Ice Data Centeral, è molto al di sotto del precedente minimo invernale stabilito nel 2022. Non solo: a metà luglio, il ghiaccio marino dell’Antartide era di 2,6 milioni di chilometri quadrati, al di sotto della media dal 1981 al 2010. Si tratta di un’area grande quasi quanto l’Argentina. Per gli scienziati si tratta di un fenomeno “eccezionale”: le probabilità che accada sono di una sola volta in milioni di anni.

Colpa dei cambiamenti climatici

L’Antartide è un continente remoto e complesso. A differenza dell’Artico, dove il ghiaccio marino segue una traiettoria costantemente discendente man mano che la crisi climatica accelera, in Antartide dal 2016 gli scienziati hanno iniziato a osservare una forte tendenza al ribasso. Sebbene la variabilità climatica naturale influisca sul ghiaccio marino, molti scienziati affermano che il cambiamento climatico potrebbe essere uno dei principali motori della scomparsa del ghiaccio.

“Il sistema antartico è sempre stato molto variabile”, ha spiegato alla Cnn Ted Scambos, un glaciologo dell’Università del Colorado, “l’attuale livello di variazione è così estremo che qualcosa di radicale è cambiato negli ultimi due anni, ma soprattutto quest’anno, rispetto ai 45 anni precedenti”.

Perché il ghiaccio diminuisce

Diversi fattori contribuiscono alla perdita di ghiaccio marino, ha affermato Scambos, inclusa la forza dei venti occidentali intorno all’Antartide, che sono stati collegati all’aumento dell’inquinamento dovuto al riscaldamento del pianeta. “Anche le temperature oceaniche più calde a nord del confine dell’Oceano Antartico che si mescolano all’acqua che è tipicamente un po’ isolata dal resto degli oceani del mondo fanno parte di questa idea su come spiegarlo”, ha detto Scambos. Alla fine di febbraio di quest’anno, il ghiaccio marino antartico ha raggiunto la sua estensione più bassa da quando sono iniziate le registrazioni: 691mila miglia quadrate. L’evento senza precedenti di questo inverno potrebbe indicare un cambiamento a lungo termine per il continente. Scambos ha spiegato: “È più probabile che non vedremo il sistema antartico riprendersi come ha fatto, diciamo, 15 anni fa, per un periodo molto lungo nel futuro. Forse non accadrà mai”.

Perché il ghiaccio marino è importante

Il ghiaccio marino gioca un ruolo fondamentale. Sebbene non influenzi direttamente l’innalzamento del livello del mare, poiché sta già galleggiando nell’oceano, ha effetti indiretti. La sua scomparsa lascia le calotte glaciali e i ghiacciai costieri esposti alle onde e alle calde acque oceaniche, rendendoli più vulnerabili allo scioglimento e alla rottura. La mancanza di ghiaccio marino potrebbe anche avere un impatto significativo sulla sua fauna selvatica, incluso il krill di cui si nutrono molte delle balene della regione, e i pinguini e le foche che si affidano al ghiaccio marino per nutrirsi e riposare. Più in generale, il ghiaccio marino dell’Antartide contribuisce alla regolazione della temperatura del pianeta, il che significa che la sua scomparsa potrebbe avere effetti a cascata ben oltre l’Antartide.