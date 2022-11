Rifiuti, Gualtieri replica a Conte: "Senza inceneritore a Roma ci sarebbe una mega-discarica"

globalist Modifica articolo

22 Novembre 2022

Il termovalorizzatore (o se vogliamo l’inceneritore) è uno dei terreno di scontro tra Pd e M5s e di frizione tra il sindaco Gualtieri e il leader M5s Conte.

«Questa polemica fa finta di non sapere che se noi non avessimo deciso di realizzare un inceneritore oggi staremmo discutendo della mega discarica di Roma, che era prevista e si sarebbe dovuta realizzare. La nostra scelta è green, in linea con le indicazioni europee su ‘zero discariche’».

Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, a margine di un’iniziativa contro la violenza sulle donne, rispondendo a una domanda sulle parole del leader M5S Giuseppe Conte sull’inceneritore.

«Le discariche consumano suolo, emettono emissioni, inquinano, basti pensare a quello che stiamo facendo per bonificare la discarica di Malagrotta che continua ad essere un pericolo per questa città e il suo territorio», ha continuato. «Io so che c’è un partito trasversale a cui piacciono le discariche» ha concluso Gualtieri sottolineando che «invece noi vogliamo che la città diventi moderna, pulita e, come tutte le grandi capitali europee, i rifiuti non li metta sotto terra ma ci produca energia».