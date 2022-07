Gualtieri: "Trovare risorse per la gratuità dei trasporti pubblici in autunno"

globalist

16 Luglio 2022 - 22.54

Caro bollette, carburanti alle stelle e gas verosimilmente razionato. Che fare? Il sindaco di Roma qualche idear la ha. Anzi, la vuole importare.

«Invece di discutere di cose assurde, come la giusta necessità di dotare Roma di un impianto moderno di termovalorizzazione per il trattamento dei rifiuti, perché non ci si esercita a provare a capire cosa possiamo fare? Faccio solo un esempio: io penso che sia possibile trovare delle risorse per fare quello che stanno facendo la Germania di Olaf Scholz e la Spagna di Pedro Sanchez e realizzare un investimento forte per avere la gratuità, o quasi gratuità, del trasporto pubblico, dei treni, degli autobus durante l’autunno, quando ci saranno le scuole che riaprono» e quando «in quel modo si darà un aiuto concreto ai lavoratori, alle persone con i redditi più bassi, e si darà un contributo concreto anche alla lotta per il mutamento climatico».

Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, intervenuto al congresso nazionale del Psi.