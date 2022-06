Siccità, Boccia (Pd): "Noi difendiamo l'ambiente, la destra è irresponsabile"

globalist

18 Giugno 2022 - 21.57

I cambiamenti climatici: c’è chi li ha denunciati e chi li ha ignorati. A sinistra ci si è mossi in ritardo ma alla fine ci si è mossi. La destra con Trump, Bolsonaro e in Italia con Salvini e Meloni li nega e, comunque, non vuol sentir parlare di transizione ecologica.

«Noi siamo quelli che fanno della difesa del pianeta, della lotta al consumo di suolo e della tutela dell’ambiente la ragione dell’impegno politico. E chi non lo pensa così non può militare nel campo progressista, oltre a non poter guardare in faccia i propri figli o i ragazzi di oggi. C’è un gravissimo problema di siccità al nord in questi giorni, con i laghi prosciugati, il lago Maggiore ritirato e una crisi idrica prevista da tanti di noi dieci anni fa che oggi è arrivata. Cosa ha fatto la Regione Lombardia in questi 25 anni di governo delle destre? Nulla. Hanno solo sfruttato l’ambiente, maltrattato la natura e rinviato ogni nodo o ogni soluzione. E oggi scoprono all’improvviso la siccità. Sono degli irresponsabili. Se non difendiamo noi tutto questo, non lo farà la destra di Salvini e Meloni, per loro l’ambiente non è una priorità. Loro con Forza Italia credono che la crisi dell’energia si affronti tornando al carbone, mentre noi siamo per la totale decarbonizzazione».

Così Francesco Boccia, deputato Pd e Responsabile Regioni e Enti locali della Segreteria nazionale nel corso dell’intervento conclusivo dell’assemblea regionale dei circoli del Pd della Puglia.