Le sigarette rappresentano il 40% dei rifiuti del Mediterraneo: in Italia 14 miliardi di cicche finiscono nell'ambiente

31 Gennaio 2022

In Italia, sono 14 miliardi i mozziconi di sigaretta che finiscono nell’ambiente, ogni anno, confermandosi il rifiuto più diffuso sulle nostre spiagge: 5 milioni di mozziconi solo sotto gli ombrelloni. I mozziconi rappresentano il 40% dei rifiuti complessivi presenti nel Mediterraneo, davanti a bottiglie, sacchetti di plastica e lattine.

Nel mondo ogni anno vengono fumate seimila miliardi di sigarette e 4.500 miliardi di mozziconi finiscono nell’ambiente.

Per contribuire a combattere il fenomeno del littering è nata “Piccoli gesti, grandi crimini”, campagna realizzata da Marevivo, in collaborazione con BAT Italia e con il Patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica e ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), giunta a conclusione dopo aver coinvolto nel 2021 numerose città.

Realizzata un’installazione di grande impatto: una «scena del crimine» in cui, accanto alle sagome delle vittime, raffiguranti tartarughe, pesci o altri animali marini, è stata posta la riproduzione di un mozzicone gigante come simbolica “arma del delitto”.

Durante il periodo di campagna sono poi state realizzate attività come la consegna di 15mila posacenere portatili da parte dei volontari di Marevivo, l’affissione di locandine informative per le vie delle città e la collocazione sul manto stradale di sagome di animali marini.

Ogni cittadino ha avuto poi la possibilità di diventare ambassador della campagna sottoscrivendone il Manifesto e ricevendo un attestato per la comprovata adesione. Le sottoscrizioni registrate sono state circa 10.000.

Infine, a tutti i Comuni italiani è stata data la possibilità di implementare la campagna sul proprio territorio grazie ad apposite Linee Guida e ad un Toolkit messo a disposizione da Marevivo e BAT Italia.

Secondo l’indagine sui comportamenti dei fumatori condotta da JustOnEarth, più di metà delle sigarette sono fumate fuori casa. Il 30% dei mozziconi viene smaltito nei cestini mentre ben il 70% viene gettato a terra.

Se per altre tipologie di rifiuti, la percentuale di comportamento corretto riscontrata nei cittadini è superiore all’80%, nel caso delle sigarette questo valore scende drasticamente raggiungendo un picco negativo del 39,5%. Post campagna, è stata registrata nelle città coinvolte una forte riduzione del fenomeno del littering per un valore medio complessivo del -53%.

“Piccoli gesti, grandi crimini’ è uno dei nostri progetti di punta per il raggiungimento di ‘A Better Tomorrow’, il proposito aziendale che in BAT seguiamo per ridurre l’impatto del nostro business sulla salute dei consumatori e sull’ambiente – ha detto Roberta Palazzetti, Presidente e Ad di Bat Italia parlando a Firenze dei risultati del progetto -. Il progetto ha dimostrato che è possibile ridurre il fenomeno del littering, ma anche raccogliere utili informazioni scientifiche”.