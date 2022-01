Europa Verde critica Salvini: "Fa credere che con il nucleare si alleggeriscono le bollette ma non è vero"

globalist

8 Gennaio 2022

Preroll

Una campagna ossessiva in favore per in nucleare che l’ha trasformato in un piazzista di centrali e fa credere che il caro bollette si possa contrastare con le centrali atomiche.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Consigliamo a Salvini di cambiare gli slogan elettorali del suo partito a ‘Prima i Francesi’, visto che con la sua posizione, favorevole al nucleare in Tassonomia UE, favorisce l’industria francese che produce energia elettrica dall’atomo a dei costi insostenibili. Ricordiamo che nella loro centrale EPR di Hinkley Point é di 123 euro/Mwh sterilizzato per i prossimi 35 anni, una fonte che ha necessità di continui finanziamenti, una fonte pericolosissima e con tempi di realizzazione molto lunghi.”

Middle placement Mobile

Così in una nota i co-portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli e Eleonora Evi.

Dynamic 1

“Il leader della Lega sostiene che sia necessario decidere in fretta sul Nucleare per ‘alleggerire le bollette’ ma fa finta di non sapere che il nucleare non é la soluzione al caro bollette, perché l’energia prodotta con l’atomo è già tra le più care. Mentre le energie rinnovabili sono economicamente competitive, ricordiamo a tal proposito che alcune settimane fa l’asta sul fotovoltaico ha assegnato, in Portogallo, un prezzo record di 14,76 €/Mwh e secondo la banca d’affari Lazard, produrre 1 kWh di energia elettrica con il fotovoltaico costa 3,7 centesimi di dollaro, con l’eolico 4,0 mentre il nucleare costa 16,3 centesimi di dollaro a kWh, quindi le bollette saranno calate solo se si investirà massicciamente nelle fonti rinnovabili” .

“Le posizioni di Salvini e di tutti coloro che vorrebbero il nucleare sono irresponsabili – concludono gli ecologisti – di chi non pensa al futuro del Pianeta e di chi antepone la demagogia ai veri interessi del Paese.”, concludono Bonelli ed Evi.