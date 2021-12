La Ue verso l'ok al nucleare e al gas come fonti green. Questa è la "svolta" sull'energia?

globalist

6 Dicembre 2021

La decisione è attesa a giorni: gli Stati hanno l’ultima chance di inviare un segnale di senso opposto. “E’ il momento di decidere, con il nuovo governo tedesco e prima della presidenza francese dell’Ue”, dice il presidente della commissione Ambiente dell’Europarlamento Pascal Canfin.

Canfin, molto vicino all’Eliseo, propone un compromesso: “Gas fonte di transizione sottoposta a condizioni, come il nucleare, con la possibilità per gli investitori di non considerare entrambe”.

Il compromesso proposto da Canfin, “che so che la Commissione sta studiando molto attentamente”, ha detto l’europarlamentare, somiglia molto al documento francese circolato qualche settimana fa. Una centrale a gas sarebbe considerata sostenibile – anche se “in transizione” – dall’Ue se sostituisce un impianto a carbone, solo fino al 2030-35, e con emissioni inferiori a 270 grammi di CO2 per Kilowattora prodotto in media nell’intero ciclo di vita.

Il nucleare “ha emissioni vicine allo zero – dice Canfin – ma non si può considerare green di per sé per il rischio ambientale e quello dei rifiuti ma l’attività economica della gestione dei rifiuti potrebbe essere oggetto di un altro atto legislativo nel 2022”. “Queste soluzioni – aggiunge – sono

compatibili sia con la posizione della Francia sia con il contratto di coalizione del nuovo governo tedesco”.

“Ci siamo sempre resi conto che gas e nucleare avrebbero potuto fermare tutto, ora e’ arrivato il momento di decidere”, spiega ancora Canfin.