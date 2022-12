Boccia (Pd) contro il governo Meloni: "Finanziano la flat tax dei ricchi con i più deboli"

globalist Modifica articolo

3 Dicembre 2022 - 17.43

Destra in favore dei ricchi, degli evasori, dei furbi e dei nemici della scienza. “Il Pd farà una durissima battaglia in Parlamento per modificare una legge di bilancio inadeguata, che schiaccia i più deboli e dimentica il Mezzogiorno. I pensionati, di fatto, finanziano la flat tax; chi ha di meno dà a chi ha di più. Il contrario di quello che andrebbe fatto. E c`è un trionfo del nero grazie all’esaltazione del forfettario con la flat tax e del sommerso in ogni sua forma, favorito anche dall’innalzamento al tetto del contante a 5.000 euro e l’obbligo per i pagamenti con il POS solo sopra i 60 euro. Per non parlare del tentativo di definire i Lep attraverso Dpcm, quando serve un confronto serio e di merito in Parlamento. Non permetteremo corse in avanti del governo a danno dei cittadini del sud”.

Così Francesco Boccia, senatore Pd e responsabile Regioni e Enti locali della Segreteria nazionale, durante un’iniziativa a Bari sulla contromanovra presentata dal Pd.

“Il governo forse non ha ben chiaro – ammonisce Boccia – che sarà pure maggioranza in Parlamento ma non lo è nel Paese. Per questi motivi saremo in piazza a Roma il 17 dicembre e sosterremo tutte le iniziative di lavoratori e imprese che si terranno nel Paese. A Bari proponiamo di sostenere la mobilitazione della Cgil Puglia il prossimo 14 dicembre”.