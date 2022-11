I problemi di Andy Jassy: il valore delle azioni Amazon dimezzato per l'insoddisfazione dei clienti

globalist Modifica articolo

21 Novembre 2022 - 19.21

In Italia, per quanto conta nello scenario globale, il governo Meloni pensa di introdurre una tassa sulle consegne degli acquisti online per favorire i negozi di prossimità. Un’Amazon Tax. Ma le preoccupazioni di Amazon sono ben altre.

Gli amministratori delegati non possono modificare la macroeconomia, ma dovrebbero controllare il modo in cui la loro azienda si adatta ai suoi alti e bassi. Infatti, un rallentamento economico può essere un’opportunità per un amministratore delegato di sottrarre quote di mercato ai rivali più deboli.

Se un’azienda delizia i suoi clienti introducendo nuovi prodotti interessanti e fornendo un ottimo servizio, la sua quota di mercato aumenterà anche se la domanda complessiva diminuisce. Se non riesce a innovare e la soddisfazione dei clienti si deteriora, l’azienda perderà quote di mercato a vantaggio di rivali che offrono un’esperienza superiore alle aspettative.

Questo viene in mente quando si considerano i molti problemi dell’amministratore delegato di Amazon, Andy Jassy. Da quando si occupa dell’azienda dal fondatore Jeff Bezos, il prezzo delle azioni è sceso del 51% e l’ultimo rapporto sugli utili prevedeva una crescita record del 5% nel quarto trimestre.

Da allora, Amazon ha iniziato a licenziare circa 10.000 lavoratori, pari allo 0,6% dei suoi 1,54 milioni di dipendenti, e il 21 novembre il Wall Street Journal ha scritto che la soddisfazione dei clienti di Amazon sta diminuendo.

Jassy è famoso per il suo appetito per i dettagli, quindi è senza dubbio consapevole dei problemi che deve affrontare. Riuscirà a risolverli e a riaccendere la crescita di Amazon di fronte al rallentamento della domanda dei consumatori?

Per guadagnare quote di mercato, un’azienda ha bisogno di dipendenti felici, entusiasti di ottenere e mantenere i clienti. I dati che seguono indicano che l’umore dei dipendenti e dei clienti di Amazon non è dei migliori.