Sarracino (Pd) "Il modello della Lega è il lavoro sottopagato e sfruttato"

globalist Modifica articolo

7 Novembre 2022 - 19.33

Preroll

Una critica chiara e netta: la destra favorisce le corporazioni che ritiene amiche, favorisce gli evasori fiscali e i no-vax. E soprattutto con l’idea di flat tax favorisce i ricchi a scapito dei poveri.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Il deputato del Pd Marco Sarracino è durissimo con la Lega e la sua idea di politiche sul lavoro.

Middle placement Mobile

«Nella narrazione del Governo è del tutto assente una riflessione seria sul lavoro povero. Cosa vuol dire accettare un lavoro a qualsiasi costo? Vuol dire forse proseguire sulla strada del lavoro sottopagato, sfruttato, discontinuo con paghe da fame, con contratti pirata? Non si può approfittare della disperazione delle persone, soprattutto dei più giovani. Se questo è il modello della destra di Salvini chiediamo che la Ministra Calderone, già commissariata dal furore ideologico della Lega su reddito di cittadinanza e pensioni, e la Premier Meloni, battano un colpo per difendere i lavoratori. Per quel che ci riguarda non possono più esistere lavoratori poveri. Per questo ci siamo fatti carico di una proposta di legge per il salario minimo e per questo riteniamo prioritario aumentare i salari. È così che si combattono povertà, precarietà e sfruttamento, non con proposte vaghe e in qualche caso anche umilianti nei confronti delle persone».