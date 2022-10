Il premio Nobel per l'economia a Ben Bernanke, Douglas Diamond e Philip Dybvig

globalist Modifica articolo

10 Ottobre 2022 - 12.06

Il premio Nobel per l’Economia 2022 è stato assegnato agli statunitensi Ben Bernanke, Douglas Diamond e Philip Dybvig. Lo ha annunciato l’Accademia reale delle scienze in Svezia spiegando che «le loro scoperte hanno migliorato il modo in cui la società affronta le crisi finanziarie». I premiati di quest’anno in Scienze Economiche, si legge, «hanno migliorato significativamente la nostra comprensione del ruolo delle banche nell’economia, in particolare durante le crisi finanziarie. Un importante risultato della loro ricerca è il motivo per cui è fondamentale evitare i crolli bancari».

