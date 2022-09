Landini (Cgil): "Lavoro e giustizia sociale le priorità da cui partire"

globalist

9 Settembre 2022 - 19.07

La crisi c’è, ma ci sono diversi modi per affrontarla. E il segretario generale della Cgil Maurizio Landini ha un’opinione ben precisa.

“È prioritario risolvere come arrivare a fine mese come si sostengono redditi. Serve la riforma fiscale. Oggi ci sono problemi di tutele un fisco degno di questo nome. Voglio riportare un dato 4,5 milioni di persone che hanno contratti e livelli salariali bassi, poi ci sono i disoccupati e alcuni non cercano neppure lavoro. Parliamo di 9 milioni che stanno in queste condizioni. Non lo chiediamo al governo che verrà, ma anche quello in vigore. Nel frattempo in Parlamento si sta discutendo del decreto aiuti. La guerra ha determinato aumenti senza precedenti. Ci sono quelli che non riescono a pagare e chi ci guadagna. Gli extraprofitti, il governo per il 70 per cento non li ha tassati. Ora sarebbe il momento di tassare il cento per cento di extraprofitti per far pagare bollette a chi non ce la fa”.

Lo ha detto Maurizio Landini, segretario generale della Cgil a Potenza.

Ora chiediamo cosa farà il governo che verrà, in una situazione in cui le bollette sono triplicate, figuriamoci cosa accade a chi andrà in cassa integrazione nei prossimi mesi. Il livello di precarietà non è più accettabile. Cambiare il job act. Stiamo organizzando prima delle elezioni una grande assemblea per dire la prima cosa che deve essere fatta, di fronte a qualsiasi governo che verrà. Lavoro e giustizia sociale priorità da cui ripartire”.