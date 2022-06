G7, c'è l'intesa per studiare un tetto al prezzo del petrolio russo. Sul gas invece...

globalist

Alla fine ce l’hanno fatta a trovare un accordo. I leader del G7 si sono accordati per studiare l’imposizione di un divieto di importazione del petrolio russo venduto al di sopra di un certo prezzo. Lo afferma un estratto del comunicato finale della riunione dei Sette grandi reso noto da Reuters. “Invitiamo tutti i Paesi che la pensano allo stesso modo a prendere in considerazione la possibilità di unirsi a noi nelle nostre azioni”, hanno scritto i leader nel comunicato congiunto.

Nello specifico, secondo quanto riferiscono alcuni funzionari americani, l’accordo su alcuni punti complessi – ad esempio se il price cap si applicherebbe solo alla Russia o ad altri produttori di petrolio – dovrebbe essere discusso dai Paesi del gruppo in colloqui successivi dopo il vertice dei leader. L’obiettivo della decisione è chiaro: limitare gli introiti che Mosca utilizza per finanziare la guerra in Ucraina.

Il price cap sul gas “è più generico” perché un pò più “complicato”, ha detto all’ANSA una fonte europea, in un briefing al castello di Elmau margine del G7. Secondo la fonte la dichiarazione finale del summit “dà più spazio per continuare a lavorare” anche sul fronte del gas, “e la situazione potrebbe un pò essere diversa a settembre, ottobre – ha aggiunto -. Vedremo l’andamento dei prezzi, lo sviluppo della situazione, e della produzione globale”.