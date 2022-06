Caro bollette, il turismo è in rosso: in un anno i costi sono saliti da 11 a 27 miliardi

globalist

Il caro bollette sta mettendo in ginocchio anche il settore del turismo, che ha visto più che raddoppiare il costo delle proprie utenze. Il conto dei costi dovuti ai rincari dell’energia è passato infati dagli 11 miliardi del 2021 ai 27 del 2022. Lo afferma l’osservatorio Energia di Confcommercio che, insieme a Nomisma Energia, ha fatto i conti in tasca alle diverse tipologie di attività incrociandole con le migliori offerte per luce e gas.

Per un ristorante la sola bolletta elettrica salirà a 18.000 euro (+58%), per un negozio di alimentari a 40.000 euro (+70%), per un albergo a 137.000 euro (+76%), per un bar fino a 10.670 euro (+54%), per un negozio non alimentare a 9.400 euro (+87%).