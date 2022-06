Spread, i timori di Prodi: "Siamo al doppio della Spagna, l'andamento è preoccupante"

globalist

13 Giugno 2022 - 12.20

Romano Prodi è preoccupato dall’andamento dello spread, l’ex presidente del Consiglio lo ha confessato durante la tavola rotonda dal titolo «Le ragioni della Pace. Autonomia strategica dell’Ue e nuovi equilibri geopolitici», organizzata dalla Cgil.

«Il fatto che lo spread, nelle ultime settimane, abbia costantemente superato i 200 punti, e sia sostanzialmente il doppio di quello spagnolo, e’ un elemento di grande preoccupazione».

Per il professore, in Italia «c’e’ una situazione particolare, una situazione bipolare perche’ dal punto di vista della ripresa industriale non andiamo male, e anzi ci collochiamo meglio della media europea, ma e’ tornata l’angoscia sul debito, sullo spread ed il costo del nostro debito», ha spiegato.