Putin, parla il finanziere americano Browder: "Il suo Sistema è come la mafia"

26 Aprile 2022 - 09.44

Putin è riuscito a mantenere il potere per tutti questi anni anche grazie a un sistema di contatti e di protezione, che il finanziere americano Bill Browder ha definito molto simile alla mafia. Browder, che ha costruito parte della propria carriera professionale proprio nella Russia di Putin, prima di essere allontanato dal paese a causa di operazioni aggressive su Gazprom e altri colossi energetici, ha parlato a Repubblica raccontando come funziona questo sistema.

“Fin quando gli affari andavano bene ammetto di non essermi interessato più di tanto. Si dice che il potere corrompe e il potere assoluto corrompe in maniera assoluta: ho avuto un segnale chiaro quando Putin ha fatto arrestare Mikhail Khodorkovsky, ceo della Yukos. Come tanta gente ho pensato che si trattasse di una punizione nei confronti di una élite corrotta, ma in realtà era un segnale per gli altri oligarchi: ha mostrato in tv il più ricco e potente tra loro rinchiuso in una gabbia, e poi lo ha fatto incarcerare per dieci anni con accuse fasulle. Gli oligarchi hanno capito immediatamente il messaggio, cominciando a stornare da quel momento il 50 per cento dei loro introiti a Putin e, soprattutto a non avere nessuna tentazione di autonomia o ribellione. Chi ha capito che l’unica opzione era piegare la testa è stato ricompensato, come Roman Abramovic, nominato governatore della Chukotka. Ma sia lui che gli altri oligarchi sanno che devono essere pronti a stornare anche il 100 per cento di alcuni affari: in questo non c’è alcuna differenza con la mafia, e intanto Putin è diventato l’uomo più ricco del mondo”.

Biden ha definito Putin “un macellaio” e “un criminale di guerra”. Browder concorda:

“Non si può definirlo altrimenti, ma queste dichiarazioni sono importanti perché creano un problema autentico a coloro che con cinismo vorrebbero tornare a fare affari con Putin. A mio avviso Putin è uno psicopatico, che non prova alcuna empatia o rispetto per nulla se non per il suo proprio interesse. La sua brutalità terrorizza e mette chiunque in una condizione di sottomissione: con una personalità del genere non ci sono margini per trattative o diplomazia”.

“C’è una possibilità che Putin venga deposto internamente, visto il mancato successo della guerra, ed è quello che auspico. Se invece rimanesse al comando e riuscisse a piegare l’Ucraina, la Russia rischia di diventare uno stato paria con un’economia devastata, come la Corea del Nord di Kim Jong-Un”.