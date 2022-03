Mercato azionario: ecco i titoli da monitorare oggi per investire a breve termine

globalist

31 Marzo 2022 - 11.34

Negli ultimi anni il numero delle persone che decidono di investire nel breve termine è decisamente aumentato e questo è sicuramente dovuto alla grande espansione del trading online. Sempre più traders vedono infatti negli investimenti a breve termine, o day trading dal nome che assumono sulle piattaforme dei migliori broker, l’opportunità di individuare una fonte di guadagno extra o per accrescere il proprio budget d’investimento. Questo è potenzialmente vero ma occorre ricordare che tutti gli investimenti presentano sempre un certo grado di rischio.

Nello specifico nel day trading il fattore di rischio è spesso abbastanza elevato, in quanto direttamente relazionato con il numero di operazioni che vengono aperte. Gli investimenti a breve termine si basano infatti sull’apertura di diverse posizioni e sulla loro chiusura nel giro di pochissimo tempo. A volte le posizioni vengono tenute aperte per qualche ora ma vi sono anche casi in cui gli investitori decidono di accontentarsi di un piccolo guadagno e di chiuderle dopo pochi minuti.

Come orientarsi negli investimenti a breve termine

Chi desidera comprare azioni in giornata, ovvero tenerle per un quantitativo di tempo molto limitato, dovrà valutare con attenzione gli asset su cui investire. Inoltre è fondamentale seguire anche altri accorgimenti se si vuole seguire questa strategia di investimento, come ad esempio:

Utilizzare un capitale limitato.

Aprire diverse posizioni .

. Utilizzare le leve finanziarie.

Leggere i trend .

. Usare il capitale su più operazioni.

Mantenersi aggiornati sulle news.

Gli investimenti nel breve termine sono generalmente intrapresi da chi dispone di un capitale iniziale troppo basso per investire al lungo termine e desidera quindi provare a renderlo maggiormente cospicuo con queste tecniche di investimento. Per questo motivo solitamente nel day trading non vengono movimentati più di 250 / 300 euro. Anche per chi dispone di capitali maggiori sul proprio conto di trading online sarebbe sicuramente consigliabile non destinare più del 10% del proprio budget ad investimenti nel breve termine, in modo da contenere i rischi.

Le potenzialità di un investimento di questo tipo sono rese maggiori dall’utilizzo delle leve finanziarie che possono far lievitare gli utili. Attenzione però, è importante ricordare che l’utilizzo delle leve dovrebbe essere ben ponderato, in quanto se da un lato è vero che accresce le potenzialità dell’operazione, dall’altro è innegabile che ne incrementi anche i rischi. La scelta dei titoli su cui “puntare” per compravendite rapide avviene di solito utilizzando la lettura dei trend e dell’analisi tecnica, ovvero degli asset che si trovano in territorio di ipercomprato o di ipervenduto.

Titoli da monitorare

Sulla carta tutti i titoli vanno bene per investire nel breve termine, ciò che fa la differenza è comprarli e rivenderli nel momento giusto. Questo è poi particolarmente vero considerando che chi investe nel breve termine può utilizzare lo stesso capitale per più operazioni tra loro differenti, aprendo e chiudendo in modo veloce varie posizioni. E’ importante non concentrare però mai tutto il capitale su una o due operazioni ma avere una reale diversificazione.

In generale però esistono dei titoli che chi investe in giornata considera maggiormente adatti, soprattutto in questa fase particolarmente dinamica di orientamento dei mercati azionari. Questi sono quelli probabilmente maggiormente soggetti alla compravendita nel breve termine. Uno di questi è Pinduoduo che nelle ultime settimane si è caratterizzato per una notevole volatilità, molto spesso al rialzo e che presto potrebbe entrare anche in un territorio interessante per la vendita allo scoperto, ovviamente sempre da ponderare con l’analisi tecnica.

Restano sicuramente interessanti anche Exxon Mobil e BP in quanto appartengono alla galassia dei petroliferi che in questo periodo stanno guadagnando importanti quote di mercato. Risultano molto spesso performanti anche i titoli dei maggiori ecommerce, come ad esempio Etsy, Sea Ltd e Mercato Libre (per quanto riguarda il Sud America). Tutti questi titoli devono essere soppesati con cautela perché l’utilizzo negli investimenti di giornata presenta sempre un certo margine di rischio che è importante valutare con attenzione in modo anticipato.