Come gestire il flusso di cassa per le piccole imprese

31 Marzo 2022 - 11.40

“Flusso di cassa” è un termine che significa avere denaro disponibile per acquistare beni, servizi e altre attività. Il flusso di cassa può essere calcolato come la somma degli incassi meno i pagamenti in un periodo specifico. Se lo scomponiamo, nell’ottica di una piccola impresa, può aiutarci a tracciare la disponibilità di capitale circolante nella nostra azienda. Se vuoi avere il polso del tuo flusso di cassa, devi determinare quanti soldi entrano nel tuo business e quanti ne escono.

Il termine incassi si riferisce al denaro che è entrato nel tuo business, ed è generalmente indicato come reddito operativo. I pagamenti in contanti comportano la fuoriuscita di denaro dal tuo business, e sono generalmente indicati come spese operative.

Sfortunatamente, il monitoraggio del flusso di cassa è una questione complicata che la maggior parte delle piccole imprese non riesce a comprendere. Devi conoscere le tue spese, il livello di reddito e quanto stai effettivamente spendendo per qualcosa in quel preciso momento. È possibile avere un’azienda in attivo che fallisce a causa di un cattivo flusso di cassa.

Quindi, ecco alcuni consigli importanti che ti aiuteranno a ottimizzare il flusso di cassa:

1) Mantenere registri adeguati.

Se non mantieni una registrazione adeguata delle tue spese e non conservi ricevute accurate, non sarà facile tracciare il flusso di cassa. E potresti anche ritrovarti con una quantità di tasse da pagare che non avevi preventivato. Per consigli sul regime fiscale ad aliquota unica puoi visitare: https://blog.xolo.io/it/il-regime-forfettario-che-cos-e-come-funziona.

2) Pianificare un budget.

La maggior parte dei proprietari di piccole imprese non pianifica abbastanza a fondo. Non considerano bene il loro bilancio e non riescono a prevedere accuratamente le loro spese.

3) Tenere traccia delle spese ogni mese.

Annota tutti gli incassi che sono entrati e tutte le spese che sono uscite con dettagli il più precisi possibile nel tuo rapporto di monitoraggio mensile.

4) Essere preparati ai problemi

È necessario essere preparati agli eventi inaspettati come infortuni o giorni di malattia – proprio quando sarai temporaneamente a corto di denaro. Se sei un imprenditore indipendente o un libero professionista, devi essere preparato a un’interruzione del flusso di cassa.

5) Avere risparmi per le emergenze

Le banche non prestano soldi alle piccole imprese senza un capitale di riserva. Per questo, dovresti avere a disposizione altre fonti di finanziamento come conti di risparmio, investitori privati, prestiti personali, o la garanzia dei tuoi immobili.

6) Mantenere buoni contatti con fornitori e clienti

Se stai ordinando beni o servizi da un’altra azienda, scopri quanto tempo ci mettono a consegnare i prodotti e quanto si fanno pagare per la spedizione. Se stai vendendo la tua merce, sii sempre informato su quanti ordini in arrivo hai e qual è lo stato di ognuno di essi.

7) Ottenere una linea di credito

Se la tua azienda non può finanziare un progetto con il flusso di cassa attuale, considera di aprire una linea di credito o un prestito a termine per colmare il divario tra quello che hai e quello che ti serve.

8) Usare i beni personali a garanzia

Potresti essere in grado di prendere in prestito del denaro usando come garanzia beni come le attrezzature o gli immobili. Fai molta attenzione a come usi questi fondi e assicurati che il tasso d’interesse sia abbastanza basso da giustificare il loro uso.

9) Considerare investitori esterni per il finanziamento delle piccole imprese.

Quando stai creando un nuovo business, non fare affidamento solo sui prestiti bancari perché la maggior parte delle banche non concede prestiti a società senza garanzie e senza storia esistente.

Se segui questi consigli, potrai facilmente tracciare il tuo flusso di cassa. Alcuni proprietari di piccole imprese trovano complicato tracciare e gestire il loro flusso di cassa.

A seconda del settore in cui si lavora, ci sono diversi modi per gestire le spese. I proprietari di piccole imprese devono avere una visione chiara di ciò che vogliono che le loro aziende ottengano, ed essere pronti a fare investimenti di conseguenza.