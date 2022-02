Crisi Ucraina, le sanzioni pesano sul prezzo delle materie prime: il gas tocca 83 euro ad Amsterdam

globalist

23 Febbraio 2022 - 11.30

L’annuncio delle nuove sanzioni alla Russia varate dal governo statunitense di concerto con i Paesi alleati non hanno spettinato più di tanto le borse europee che anzi sono in rialzo. Ma le fibrillazioni maggiori si riverberano sul mercato delle materie prime, con prezzi di gas e petrolio ancora in aumento.

Le tensioni sull’Ucraina continuano a far salire il prezzo del gas che ad Amsterdam raggiunge gli 83,5 euro MWh con un rialzo del 4,34%. A Londra oltrepassa i 200 penny (+5,8%) per Mmbtu, l’unità termica britannica equivalente a 28,26 metri cubi. La Borsa di Milano conferma il buon passo dell’avvio con il Ftse Mib che guadagna l’1,2% a 26.364 punti.

Lo spread tra Btp e Bund resta stabile a 168 punti con il rendimento del decennale italiano sempre sotto il 2% (1,925 per cento) . Sul listino sempre in evidenza Stellantis (+5%) con l’utile triplicato nel primo anno a 13,4 miliardi.

Nella galassia bene anche Exor (+2,6%). Soffre invece Cnh Industrial (-3%) dopo il Capital markets day. L’amministratore delegato Scott Wine ha indicato che “una disciplinata strategia di merger and acquisition” sarà uno degli elementi della crescita e ha previsto 20-22 miliardi di dollari di vendite nette al 2024.

In evidenza poi Inwit (+2,6%) al centro di un possibile risiko mentre Tim è cedente (-0,45%). Tra gli altri salgono Leonardo (+2,15%), Diasorin (+2,02%) e nel credito Banca Mediolanum (+1,92%) e Fineco (+1,9%) . Deboli Iveco (-0,68%), Pirelli (-0,21%). Marginali Recordati (-0,09%) e Tenaris (-0,05%) .