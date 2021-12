Salvini sempre più nemico dei sindacati: "La Cgil blocca l'Italia, non capisco come possa esistere"

globalist

16 Dicembre 2021

Come sempre la Destra attacca i sindacati nonostante dica di stare dalla parte dei lavoratori. In verità è sempre in prima linea per i ricchi, e con la mania dei condoni, dalla parte degli evasori fiscali.

I primi scioperi da parte di Cgil e Uil dimostrano che la manovra non è stata ben accolta dalla classe lavoratrice italiana, ma a chi sottolinea i tempi della suddetta in Aula, risponde netto Matteo Salvini: “La manovra arriva in ritardo? Noi siamo al lavoro per tagliare le tasse”.

“Noi ha aggiunto – siamo al governo per trovare altri soldi per tagliare le bollette, noi abbiamo un metodo opposto a quello della Cgil, che dice solo no”.

Sullo sciopero ha ribadito: “Bloccare il paese a Natale non ha senso, non mi sembra una scelta saggia, per la prima volta anche i pensionati hanno una pensione più pesante. Ci aiutassero – ha detto ancora rivolto ai sindacati – a trovare più soldi in Parlamento per tagliare le bollette di luce e gas, magari a partire dal taglio al reddito di cittadinanza”.

Siamo al governo per tagliare le tasse, non per scioperare. Per la prima volta è una manovra che taglia le tasse a tutti i lavoratori, anche agli autonomi e ai pensionati, a un modo di lavorare esattamente opposto alla Cgil.

Sciopero farsa? Sì non ha nessun senso”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini arrivando all’assemblea nazionale della Coldiretti.

Da Palermo, in seguito, Salvini ha continuato: “Non capisco come in un periodo come questo ci possa essere un sindacato vecchio come la Cgil che blocca l’Italia, ferma il lavoro, nel nome del ‘no’. Quando c’è un governo che, anche grazie alla spinta della Lega, per la prima volta, taglia le tasse a tutti. Nel 2022 tutti pagheremo meno tasse”.

“Noi parliamo di temi concreti mentre c’è qualcuno che fa scioperi generali e blocca le città” ha concluso Salvini.