U2, cinquant’anni dopo la cucina di Larry Mullen arriva “Carnaval De Luz”

globalist Modifica articolo

25 Settembre 2026 - 22.42 Culture

ATF

Il 25 settembre 1976 Larry Mullen Jr. aveva appena 14 anni e cercava qualcuno con cui suonare. Alla Mount Temple Comprehensive School di Dublino mise sulla bacheca un breve annuncio: batterista cerca musicisti per formare una band. Alcuni ragazzi si presentarono. Tra loro c’erano: Paul Hewson (Bono), Adam Clayton, David Evans (The Edge) e suo fratello Dik.

La prima prova si tenne nella cucina della casa dei Mullen, a Rosemount Avenue. Larry aveva una sua batteria, David Evans sapeva già maneggiare una chitarra, Clayton possedeva un amplificatore. Hewson finì alla voce. Per qualche tempo il gruppo si chiamò Feedback, poi The Hype. Nel marzo 1978, con l’addio di Dik Evans arrivò il nome con cui li conosciamo oggi, U2.

Cinquant’anni dopo, Bono, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr. sono ancora insieme. Il 13 novembre pubblicheranno Carnaval De Luz, sedicesimo album in studio e primo disco di nuovo materiale dopo nove anni. L’uscita è annunciata da Island Records.

Il nuovo brano Silencio è già disponibile insieme al video. Un’altra traccia, Street of Dreams, era stata pubblicata a luglio.

Carnaval De Luz raccoglie dodici nuove canzoni. Tra quelle indicate dalla band figurano The Greatest Show On Earth, Glorify, Midnight Sunshine e Can’t Stop Us Now. Silencio dura due minuti e 35 secondi e riprende sonorità legate al surf-punk.

Il disco è stato realizzato nello stesso periodo creativo di Days of Ash ed Easter Lily, due EP di sei tracce pubblicati a sorpresa nel 2026. Il primo è uscito il 18 febbraio, Mercoledì delle Ceneri; il secondo il Venerdì Santo. Il titolo Carnaval De Luz completa il riferimento al calendario che lega le tre pubblicazioni.

La traccia finale è Torn, duetto tra Bono e Dolly Parton e ultima performance vocale registrata dalla cantante. Il brano è stato scritto dagli U2 con Parton e Johnny McDaid. Daniel Lanois suona la pedal steel guitar

Brian Eno è coautore e suona i sintetizzatori in Go (Carnaval De Luz), The Greatest Show On Earth e Can’t Stop Us Now. Martin Garrix figura tra gli autori di Glorify. Ryan Tedder ha curato la produzione aggiuntiva di Silencio.

The Edge ha definito Carnaval De Luz “una raccolta di canzoni caotica, provocatoria e sacra” e ha segnalato l’impiego, per la prima volta in una registrazione degli U2, di corde flat-wound.

Bono ha descritto “oh, lasciatevi stupire nella sala degli specchi. Ci saranno chitarre a tutto volume, bassi profondi, ritmi estatici e, sì, faranno la loro comparsa anche alcune lacrime d’argento! Perché lì vicino, appena fuori dal nostro carnevale di luci, ci sono creature di ogni tipo… la stessa immaginazione che ci dona la creatività può anche dar vita a mostri. Così alziamo il volume dei tamburi. Accendiamo un fuoco più grande. Rendiamo le nostre storie più sfrenate e divertenti. Rendiamo le melodie più dolci e le canzoni più brillanti, perché se il mondo è avvolto dall’oscurità, noi non dobbiamo esserlo”.