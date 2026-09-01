Venezia 2026 tra star, leggende e nuovi divi

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1 Settembre 2026 - 20.24 Culture

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Hollywood sarà meno presente del solito tra i film della 83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, una tendenza già emersa anche a Cannes, ma il Lido non rinuncia al suo tradizionale parterre di grandi star. Come racconta Francesca Pierleoni in un servizio per Ansa, l’edizione 2026 porterà a Venezia leggende del cinema, interpreti affermati e talenti emergenti, insieme ad alcune importanti presenze dal mondo della musica.

Tra i nomi più attesi figurano George Clooney, Claire Foy, Mia Wasikowska, Robert Pattinson, Penélope Cruz, Javier Bardem, Susan Sarandon, Alicia Vikander, Rooney e Kate Mara, Sam Rockwell, Amanda Seyfried, John Malkovich, Kiefer Sutherland, Faye Dunaway e Orlando Bloom. A loro si aggiungono i rocker Kim Gordon e i fratelli Liam e Noel Gallagher, attesi per il documentario sulla reunion degli Oasis.

La Mostra partirà in grande stile il 2 settembre con George Clooney, che riceverà uno dei due Leoni d’oro alla carriera 2026, introdotto dalla laudatio di Laura Dern. Nella stessa serata arriverà sul red carpet il cast di Ink di Danny Boyle, film d’apertura dedicato alla costruzione del potere mediatico di Rupert Murdoch, con Claire Foy, Guy Pearce e Jack O’Connell.

Alle Giornate degli Autori, invece, saranno presenti Mackenzie Davis e Rupert Friend per My Notes on Mars di Lili Horvat. Nei giorni successivi sarà la volta delle sorelle Rooney e Kate Mara con Orlando Bloom, protagonisti di Bucking Fastard di Werner Herzog.

Grande attenzione anche per John Malkovich, Sam Rockwell e Steve Buscemi, attesi per Wild Horse Nine di Martin McDonagh, ambientato alla vigilia del golpe cileno. Geoffrey Rush sfilerà invece per Mr. Nelson, Did You Kill People? di Shinya Tsukamoto, mentre il 5 settembre Robert Pattinson sarà al centro dell’attenzione dei fan per Primetime di Lance Oppenheim.

Non mancheranno le presenze legate al cinema italiano. Louis Garrel farà parte del cast di Succederà questa notte di Nanni Moretti, mentre Liam e Noel Gallagher arriveranno al Lido per Oasis: Don’t Look Back in Anger di Dylan Southern e Will Lovelace. Kiefer Sutherland sarà protagonista di Father Joe di Barthélémy Grossmann, mentre Amanda Seyfried e Kim Gordon saranno alle Giornate degli Autori con i cortometraggi #31 Discipline e Avec Kim.

Attesa anche per The Echo Chamber di Andrea Pallaoro, con Alicia Vikander, Susan Sarandon e Luca Marinelli, nato dall’ultima sceneggiatura di Bernardo Bertolucci. Mia Wasikowska sarà invece protagonista di Agata the Writer di Kuba Dorabialski.

Tra le grandi protagoniste dell’edizione ci sarà Ellen Burstyn, alla quale sarà assegnato l’altro Leone d’oro alla carriera. L’attrice sarà inoltre nel cast di Place to Be di Kornél Mundruczó, insieme a Taika Waititi e Pamela Anderson. Tornerà al Lido anche Casey Affleck, questa volta come regista di Company, mentre Javier Bardem e Penélope Cruz, insieme a Paul Dano e Patrick Schwarzenegger, saranno tra gli interpreti più attesi di Bunker di Florian Zeller.

A chiudere il parterre dei grandi nomi sarà Faye Dunaway, che riceverà il Premio Kineo alla carriera. Un’edizione dunque ricchissima di star, pronte a trasformare il Lido, per dieci giorni, in una delle capitali mondiali del cinema.