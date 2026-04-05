Liguria, successo per Portofino Days 2026: cresce la “terra da fiction”

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5 Aprile 2026 - 22.16 Culture

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Si chiude con numeri in crescita la terza edizione dei Portofino Days – International Fiction Festival, che dal 26 al 29 marzo ha animato Portofino, Santa Margherita Ligure e Rapallo, confermando la Liguria come polo sempre più attrattivo per la serialità.

Oltre 50 incontri B2B, 350 partecipanti alle masterclass e 16 panel tematici, molti dei quali sold out, hanno caratterizzato una manifestazione che ha coinvolto professionisti provenienti da dieci Paesi.

Tra i principali protagonisti del settore presenti al festival figurano Amazon MGM Studios, Cinecittà, Rai Fiction, Sky Originals e The Walt Disney Company, a conferma del respiro internazionale dell’evento.

Cuore della manifestazione è stata l’attività di networking, con incontri tra operatori locali e partner globali che hanno favorito nuove collaborazioni. I “fam trip” dedicati ai produttori hanno trasformato il territorio in un vero e proprio set a cielo aperto, incentivando future produzioni.

La Liguria rafforza così il proprio posizionamento come “terra da fiction”, grazie a un sistema che unisce paesaggi, infrastrutture e competenze professionali. Centrale anche il tema dei finanziamenti, con particolare attenzione al bando regionale per l’audiovisivo come leva per attrarre investimenti.

Tra gli ospiti più attesi Michele Greco e Austin Stowell, legati alla serie “NCIS: Origins”, oltre al confronto tra Donato Carrisi e Nils Hartmann di Sky Originals.

La regista Cinzia TH Torrini ha ricevuto il premio “Stati Generali del Patrimonio Italiano”, mentre i Portofino Days Awards hanno celebrato i protagonisti della serialità contemporanea.

L’evento è stato promosso da Regione Liguria insieme a Genova Liguria Film Commission e al Comune di Portofino, in collaborazione con le amministrazioni di Rapallo e Santa Margherita Ligure e la Camera di Commercio di Genova.