Svelata la dozzina del Premio Strega Poesia 2026

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22 Marzo 2026 - 21.22 Culture

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Il più prestigioso riconoscimento letterario italiano entra nel vivo. Nella giornata di ieri, sabato 21 marzo, sono stati svelati i dodici testi finalisti del Premio Strega Poesia, giunto quest’anno alla sua quarta edizione.

In tutto sono stati 138 i componimenti che hanno partecipato alla prima fase di selezione. Tra questi, il Comitato scientifico del Premio, composto tra gli altri da Maria Grazia Calandrone, Andrea Cortellessa, Mario Desiati, Elisa Donzelli e Vivian Lamarque, ha scelto le seguenti opere: Alberto Bertoni con “Semplici abbandoni” (Einaudi), Vito Bonito con “Firmamento (1990-2025)” (Argolibri), Franco Buffoni con “Poesie 1975-2025” (Mondadori), Azzurra D’Agostino con “Cosmic Latte” (Marcos y Marcos).

E ancora: Sofia Fiorini con “Il passero bianco” (Vallecchi), Carmen Gallo con “Procne Machine” (Einaudi), Federico Italiano con “Godzilla e altre poesie” (Guanda); Isabella Leardini con “Maniere nere” (Mondadori); Fabrizio Lombardo con “La linea spezzata” (Donzelli), Vincenzo Ostuni con “Faldone” (Il Saggiatore), Fabio Pusterla con “Fiumi nefrite vortici” (Marcos y Marcos) e Giovanna Rosadini con “Cicatrici” (Einaudi).

L’annuncio della dozzina è stato dato in occasione dell’evento “Libri Come – Festa del Libro e della Lettura“, in corso nella suggestiva cornice dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma, durante il quale sono intervenuti, oltre ai sopracitati membri del Comitato scientifico del Premio, anche Giovanni Solimine, Presidente della Fondazione Maria, e Giuseppe D’Avino, Presidente di Strega Alberti Benevento.

Per quanto riguarda i prossimi avvenimenti del Premio Strega Poesia 2026 l’annuncio della cinquina finalista si terrà il 16 maggio al Salone internazionale del Libro di Torino. Nei mesi successivi un’ampia giuria, composta da varie personalità del mondo della cultura, determinerà l’opera vincitrice, che verrà svelata al pubblico nella giornata di martedì 13 ottobre alla Casa dell’Architettura di Roma, presso il complesso monumentale dell’Acquario Romano.