Esce “Ti mando dei baci”, il primo romanzo del giornalista e critico musicale Diego Perugini

globalist Modifica articolo

8 Marzo 2026 - 19.22

ATF

È disponibile negli store digitali e sul sito dell’editore edizionitriplae.it, in versione e-book e cartacea, “Ti mando dei baci”, il primo romanzo del giornalista e critico musicale Diego Perugini. Una storia che intreccia musica e sentimenti, con un’impronta in parte autobiografica, raccontata con un tono pop, leggero e ironico.

Il libro si presenta come una commedia romantica che mescola amore, amicizia e identità personale, con al centro la voglia di rimettersi in gioco a qualsiasi età. Un racconto scorrevole e dal ritmo cinematografico che alterna momenti romantici e riflessioni sul mondo della musica, dei media e dei social.

La vicenda si apre e si chiude sul palco del Festival di Sanremo, immersa nell’atmosfera frenetica e surreale della manifestazione. Tra questi due momenti si sviluppa un lungo flashback diviso in due parti – lato A e lato B, come nei vecchi vinili – in cui si susseguono colpi di scena, citazioni musicali, sliding doors narrative, amori complicati, amicizie durature e situazioni rocambolesche.

L’obiettivo dichiarato è offrire una lettura avvincente e distensiva, capace però di lasciare spazio anche a qualche riflessione critica sulla realtà contemporanea e sull’industria musicale. Il risultato è un romanzo pensato per un pubblico ampio e multigenerazionale, che alterna leggerezza e passione con uno sguardo ironico sulla società di oggi.

Diego Perugini, nato a Monza, ha alle spalle una formazione classica e una laurea in Lettere moderne. Vive a Sesto San Giovanni e da molti anni scrive di musica pop e rock come giornalista freelance. Nel corso della sua carriera ha collaborato con numerosi quotidiani, settimanali e mensili come critico musicale.

Parallelamente ha coltivato anche la passione per la musica dal vivo, cantando nel gruppo Perugino e i suoi Baci e in altre formazioni amatoriali. Oggi cura il blog mannaggiallamusica.it, che nel 2025 ha ricevuto la Targa MEI Musicletter come miglior blog personale.

“Ti mando dei baci” segna il suo debutto nella narrativa e rappresenta il punto d’incontro tra due passioni che hanno accompagnato tutta la sua attività professionale: la scrittura e la musica.