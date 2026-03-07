"Piccolo Scrivano Trevisano": la città ricorda il genio di Luciano Vincenzoni

redazione Modifica articolo

7 Marzo 2026 - 19.21 Culture

ATF

Il 7 marzo del 1926 nasceva a Treviso Luciano Vincenzoni, un grande artista e sceneggiatore della commedia all’italiana e western, scomparso a Roma il 22 settembre 2013.

L’associazione a lui dedicata, che si occupa da ben 13 anni con un concorso nazionale per i giovani autori di soggetti e musica per film, celebra oggi per l’anniversario incontrando la stampa. Tra gli ospiti a quest’evento si trovava Maria Teresa de Gregorio assessore alla cultura e turismo della città di Treviso.

La giornata si è svolta in un luogo legata alla città di Treviso e soprattutto alla memoria dell’artista Vincenzoni: la Loggia dei Trecento e Piazza dei Signori nella quale il regista Pietro Germi nel 1965 girò delle scene del film “signore e signori”. Era presente anche il regista Francesco Massaro aiuto regista di Pietro Germi e amico di Luciano Vincenzoni, ha ricordato l’amico che preferiva definirsi “il piccolo scrivano trevisano”. Un altro contributo nel ricordo di Vincenzoni è stata la testimonianza del regista Antonio Padovan sulla sua eredità agli autori del cinema contemporaneo.

In occasione del centenario dello sceneggiatore avrà più risonanza nella settimana del cinema Veneto, organizzata in collaborazione con il comune di Treviso e della Veneto Film Commission e in particolare nella cerimonia di premiazione del concorso.