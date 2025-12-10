'Norimberga', l'anteprima a Roma del film sull'evento che cambiò il mondo

redazione Modifica articolo

10 Dicembre 2025
Culture

Ad 80 anni dal processo di Norimberga, approda nelle sale un film ispirato al libro The Nazi and the Psychiatrst di Jack El-Hai, che è già destinato ad essere un caposaldo della cinematografia della Memoria. La pellicola, diretta da James Vanderbilt, la cui distribuzione italiana è a cura di Eagle Pictures, sarà presentata in anteprima dalla Fondazione Museo della Shoah, l’11 dicembre alle 20 al The Space Cinema Roma Moderno in piazza della Repubblica, “non solo una proiezione cinematografica, ma anche un momento di riflessione collettiva su uno dei passaggi più decisivi della storia del Novecento”.

Mario Venezia, presidente della Fondazione ha sottolineato l’importanza di tale evento “Offrire agli amici e sostenitori della Fondazione la possibilità di vedere in anteprima un’opera di così grande valore è per noi motivo di forte orgoglio. Da anni la Fondazione utilizza il cinema come potente mezzo comunicativo per trasmettere in modo chiaro e accessibile gli elementi essenziali della Shoah. Per questo siamo fieri di presentare un’opera che unisce la forza del linguaggio cinematografico al prestigio internazionale del film e dei suoi protagonisti”. Ad aprire la serata sarà Federico Mollicone, presidente della VII commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera, il quale ha recentemente dichiarato che “Solo conoscendo possiamo evitare che certi errori tornino a ripetersi”.

Ebbe inizio il 20 novembre del 1945 il Processo di Norimberga. Per la prima volta un tribunale internazionale si occupava di giudicare i principali responsabili dei crimini commessi dal regime nazista, condannandoli davanti il mondo intero, e sancendo quei principi di giustizia umana che ancora oggi dovrebbero essere imprescindibili. Il film prende le mosse dal libro di Jack El-Hai, che narra il confronto tra lo psichiatra dell’esercito americano Douglas Kelley, interpretato da Rami Malek, e il gerarca nazista Hermann Göring, il cui ruolo è ricoperto da Russell Crowe. Ad essere rappresentate dal regista James Vanderbilt non solo gli avvenimenti del processo, ma le tensioni umane dei retroscena del tribunale, restituendo la tensione di quei giorni, intrecciando dramma storico, introspezione psicologica e narrazione giudiziaria.

Un’altra anteprima del film è prevista a Firenze, lunedì 15 dicembre alle 20 al The Space Cinema, come evento dal vivo del podcast Lost in the Space, e alla presenza di Michela Ponzani, storica e conduttrice televisiva, e del giornalista cinematografico Giorgio Viario.

L’uscita ufficiale nelle altre sale cinematografiche è prevista invece per il 18 dicembre prossimo.