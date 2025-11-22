A Terni secondo appuntamento di Umbria Libri 2025

redazione Modifica articolo

Culture

Venerdì 28 novembre, alle ore 18.30, la Bct Biblioteca comunale (piazza della Repubblica), “Umbria Libri 2025 – Stati di natura” di Terni, ospiterà “Parole capitali. Costruire comunità nell’era degli scarti”, l’incontro organizzato da Libera e promosso in collaborazione con Arpa Umbria, Agenzia regionale per la protezione ambientale. Una seconda tappa dopo quella di Perugia che aveva visto come protagonisti Giuseppe Fava ed Andrea Camilleri.

La proposta questa volta è un viaggio nella nostra epoca piena di scarti, quella del Wasteocene. Una vera e propria discarica globale, che rischia di compromettere la salute nostra e del pianeta, e che è necessario cominciare a smantellare.

Trovare la soluzione a questo problema è uno dei temi che verranno trattati nell’incontro che verrà moderato da Elisabetta Proietti, giornalista per “Libera Umbria”.

Saranno inoltre presenti Flavia Gallo, Premio Fava Giovani 2025 con il testo “Pasquasia. Dicerie dall’era degli scarti“, Marco Armiero, storico dell’ambiente, autore e docente di Storia della scienza all’università di Barcellona e Alfonso Morelli, ingegnere ambientale nonché direttore di Arpa Umbria.