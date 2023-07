A Terni torna l'Umbria Jazz Weekend

redazione Modifica articolo

28 Luglio 2023

A fine estate Terni ospiterà l’Umbria Jazz Weekend, dal 14 al 17 settembre. Sono cinquantacinque i concerti in programma che si svolgeranno nelle piazze, nelle vie e nei locali del centro. Le band si esibiranno ogni giorno della rassegna, con Radio Monte Carlo come radio ufficiale del Festival.

Il fitto programma, curato dal direttore artistico Carlo Pagnotta, sembra voler fare eco all’internazionalità del jazz, musica senza confini come nessun’altra. Tra gli artisti in cartellone ci sono: Pedrito Martinez, virtuoso cubano delle percussioni, in un progetto che ritorna alle radici africane dei generi caraibici; Fred Wesley & The New Jb’s, lo storico leader della sezione fiati di James Brown; The Swingers Orchestra, ottetto italiano che celebra le grandi orchestre della Swing era; Funk Off, la street band toscana che ha inventato una rivisitazione in chiave moderna delle marching band di New Orleans e ancora come ospite speciale Claudio “Greg” Gregori, in un quartetto che si muove tra jazz e swing, con un repertorio che comprende riletture di brani di Ella Fitzgerald, Duke Ellington, Count Basie e Frank Sinatra; poi Kaleidoscope Quartet, vincitore del Conad Jazz Contest 2023 e tanti altri artisti.



