Musica e sostenibilità: su Raidue la terza edizione de "La notte del mare" con la Filarmonica della Calabria

Su Raidue il 12 agosto va in onda La notte del mare, con musica della Filarmonica della Calabria diretta da Filippo Arlia e con altri ospiti noti.

7 Agosto 2025 - 20.31

Andrà in onda martedì 12 agosto, in seconda serata su Raidue, la terza edizione de La notte del mare, evento televisivo dedicato alla valorizzazione del patrimonio costiero e alla promozione dei temi legati alla sostenibilità ambientale.

La serata, condotta da Domenico Gareri e Emanuela Tittocchia, sarà trasmessa dal molo dell’area porto di Catanzaro, scelto come scenario simbolico di un’iniziativa che intende coniugare spettacolo e sensibilizzazione sui temi ambientali, in linea con i criteri della Bandiera Blu e con gli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

Tra gli ospiti attesi, artisti noti e interpreti emergenti della scena musicale italiana: Amii Stewart, Enzo Gragnaniello, Silvia Mezzanotte, Lowrah, Alessandro Quarta e Sebastiano Somma. Le esibizioni musicali saranno accompagnate dall’Orchestra Filarmonica della Calabria, composta dagli allievi del Conservatorio Tchaikovsky di Nocera Terinese e diretta dal Maestro Filippo Arlia.

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle strategie europee per la promozione della sostenibilità ambientale, tra cui l’”Urban Green Deal”, e intende proporre un approccio divulgativo che unisca musica, spettacolo e riflessione sui temi ambientali.

