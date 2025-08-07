Musica e sostenibilità: su Raidue la terza edizione de "La notte del mare" con la Filarmonica della Calabria

globalist Modifica articolo

7 Agosto 2025 - 20.31

ATF

Andrà in onda martedì 12 agosto, in seconda serata su Raidue, la terza edizione de La notte del mare, evento televisivo dedicato alla valorizzazione del patrimonio costiero e alla promozione dei temi legati alla sostenibilità ambientale.

La serata, condotta da Domenico Gareri e Emanuela Tittocchia, sarà trasmessa dal molo dell’area porto di Catanzaro, scelto come scenario simbolico di un’iniziativa che intende coniugare spettacolo e sensibilizzazione sui temi ambientali, in linea con i criteri della Bandiera Blu e con gli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

Tra gli ospiti attesi, artisti noti e interpreti emergenti della scena musicale italiana: Amii Stewart, Enzo Gragnaniello, Silvia Mezzanotte, Lowrah, Alessandro Quarta e Sebastiano Somma. Le esibizioni musicali saranno accompagnate dall’Orchestra Filarmonica della Calabria, composta dagli allievi del Conservatorio Tchaikovsky di Nocera Terinese e diretta dal Maestro Filippo Arlia.

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle strategie europee per la promozione della sostenibilità ambientale, tra cui l’”Urban Green Deal”, e intende proporre un approccio divulgativo che unisca musica, spettacolo e riflessione sui temi ambientali.