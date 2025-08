Il nuovo James Bond prende forma

redazione Modifica articolo

2 Agosto 2025 - 22.46 Culture

ATF

Se non bastava la già nota la presenza di Denis Villeneuve (Dune) come regista per affermarlo, ora che si è aggiunto Steven Knight (scenografo già del fenomeno mondiale di Peaky Blinders tra il resto) come sceneggiatore si può affermare senza dubbio alcuno che si sta strutturando un grande team per il ventiseiesimo film della saga di James Bond. Il primo film della serie di 007 targato Amazon Mgm Studios dopo la vendita a febbraio dei crediti da parte degli storici produttori Barbara Broccoli e Michael Wilson sta creando grande attesa tra i fan, soprattutto dopo una cessione così inaspettata che aveva creato mesi di panico e ansia tra gli appassionati.

Ora la grande attesa riguarda il cast; è finita l’avventura di Daniel Craig, iniziata nell’ormai lontano 2006, e per il prossimo interprete di James Bond, Amy Pascal e David Heyman, produttori del film con l’executive producer Tanya Lapointe, hanno promesso un personaggio “nuovo ma in linea con la tradizione”.

Aaron Taylor-Johnson sembrerebbe essere stato escluso per questioni di età mentre Taron Egerton e Henry Golding, altri due nomi vagliati per questo ruolo, si sono ritirati dicendosi non interessati o adatti. Anche se l’australiano Jacob Elordi ha attirato l’attenzione, la ricerca si concentra su un attore britannico sotto i trent’anni; tra i più nominati Harris Dickinson e Tom Holland, che aveva già definito questa opportunità il “pinnacolo per quanto riguarda lavorare in questa industria.”

Ora inizia il conto alla rovescia per l’uscita nelle sale, probabilmente nel 2028. Ma non è solo sul grande schermo che stiamo aspettando le avventure della spia più famosa del mondo, nel 2026 uscirà 007: First Light, gioco per Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series e PC sviluppato da IO Interactive. Una rilettura delle prime imprese dell’agente Bond in una versione immersiva e coinvolgente.