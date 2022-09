Bond 25: un album che celebra i 60 anni dell'agente 007 attraverso la musica

redazione

25 Settembre 2022 - 18.08 Culture

Se a volte, per alcuni spettatori, le colonne sonore dei film passano sotto gamba, per una serie di fortunatissimi blockbuster, la musica è sempre stata un pilastro fondamentale della storia. La serie di film che segue le peripezie dell’affascinante e letale agente 007, James Bond, devono il loro successo anche alle imponenti colonne sonore che di anno in anno hanno accompagnato le avventure dell’agente segreto. È per questo che per celebrare il 60esimo anniversario di James Bond, Decca Records presenta Bond 25, un album orchestrato con tutti i 25 temi dei film, reinterpretati e registrati dalla Royal Philharmonic Orchestra.

L’album uscirà oggi 23 settembre. È stato registrato agli Abbey Road Studios, con nuovi arrangiamenti delle tracce più amate dei film, tra cui Diamonds Are Forever (Una cascata di diamanti), GoldenEye e Skyfall, ordinati cronologicamente da Dr. No (Licenza di uccidere) del 1962 al singolo No.1 del 2020 No Time To Die (vedi la tracklist completa in coda al comunicato). Tra le tracce, anche le famosissime e recenti musiche di Hans Zimmer per il 25esimo film di James Bond No Time To Die, colonna sonora di 007 che ha registrato il maggior numero di vendite nel Regno Unito. La traccia di Billie Eilish, ideata e scritta con Hans Zimmer e Finneas, ha scalato le classifiche della Official UK Singles Chart solo nella prima settimana di uscita.

Ma le celebrazioni non finiscono qui: lunedì 5 ottobre è il James Bond Day, un evento annuale che ricorda la prima mondiale del primo film di 007, Dr. No (Licenza di uccidere), uscito nelle sale nel 1962. La giornata dedicata a Bond si celebra a partire dal 2012, quando i film dell’agente 007 hanno compiuto cinquant’anni. Quest’anno i festeggiamenti comprenderanno The Sound of 007, un concerto di beneficenza che si terrà alla Royal Albert Hall il 4 ottobre e interamente dedicato alla musica di Bond. Al concerto, parteciperà la leggendaria Shirley Bassey, diversi artisti della colonna sonora di Bond come Garbage e Lulu e ospiti speciali come Becky Hill e Celeste. Il concerto sarà diretto da Nicholas Dodd ed eseguito dalla Royal Philharmonic Concert Orchestra. Verrà trasmesso il giorno successivo su Amazon. Il 5 ottobre, inoltre, verrà proiettato in anteprima su Amazon il documentario The Sound of 007.