Università di Siena: laurea honoris causa a Steve McCurry

1 Agosto 2025 - 21.56

L’Università di Siena conferirà il prossimo 24 settembre la laurea magistrale honoris causa in “Antropologia e linguaggi dell’immagine” a Steve McCurry, tra i più grandi maestri della fotografia contemporanea. La cerimonia sarà uno degli eventi di anteprima dell’undicesima edizione del Siena Awards Photo Festival, che vedrà poi McCurry protagonista nei giorni successivi.

“Per l’Università di Siena è un onore eccezionale poter conferire la laurea magistrale ad honorem a Steve McCurry – dichiara il Rettore Roberto di Pietra-, uno dei maestri indiscussi della fotografia mondiale, le cui immagini – a partire da quella della ragazza afghana che tutti abbiamo immediatamente davanti agli occhi – costituiscono un punto di riferimento per tanti, compresi studenti e giovani, che in esse si riconoscono e riconoscono un modo di guardare insieme alla complessità del nostro tempo e alla specificità di ogni animo umano.

McCurry, che è stato a Siena e ha tenuto una Lectio Magistralis in Ateneo già nel 2013, ha un legame speciale con la nostra città, per la quale ha espresso un sincero amore. Ringrazio per questa opportunità il Siena Awards Photo Festival e il suo ideatore, Luca Venturi, con i quali anno dopo anno si sta consolidando una collaborazione ampia e di grande soddisfazione”, conclude il Rettore.

“Questa iniziativa – ha aggiunto Chiara Mocenni, Delegata alla Terza Missione (Public Engagement) – nasce dalla collaborazione tra l’Università di Siena e una delle più importanti realtà culturali del territorio senese, il Siena Awards Photo Festival, a testimonianza della presenza delle sinergiche relazioni che legano l’Ateneo senese al territorio. La costruzione e il rafforzamento di tali interazioni sono tra i risultati più significativi dell’importanza di valorizzare e condividere le conoscenze che si sviluppano grazie alla ricerca scientifica”.

Il conferimento, proposto dal Dipartimento di Scienze sociali, politiche e cognitive, sottolinea l’approccio antropologico che caratterizza il lavoro del fotografo statunitense, capace di restituire in ogni scatto contesti culturali, sociali e tradizionali.

Nato a Philadelphia nel 1950, laureato in Cinematografia e Teatro all’Università della Pennsylvania, McCurry iniziò la carriera alla fine degli anni ’70 documentando India e Afghanistan. La sua fama internazionale è legata in particolare al celebre ritratto della “Ragazza afghana”, pubblicato nel 1985 sulla copertina del National Geographic e divenuto una delle immagini più iconiche della storia della fotografia.

Nel corso della sua carriera McCurry ha lavorato in tutto il mondo, raccontando guerre, culture e tradizioni, ed è stato insignito di numerosi riconoscimenti, tra cui più volte il World Press Photo Award, la Robert Capa Gold Medal e la Centenary Medal della Royal Photographic Society di Londra. Dal 2019 fa parte della International Photography Hall of Fame.