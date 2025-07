Novità nella fiction Rai: cambia per abbracciare la realtà

redazione Modifica articolo

28 Luglio 2025 - 17.44 Culture

Il 1° dicembre su Rai1: ecco finalmente la data di esordio della prima delle quattro puntate della miniserie Sandokan, con Can Yaman protagonista, già considerato l’evento tv della stagione. Annunciandola, Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction, ha detto che “È una bomba di adrenalina, intelligente, con un enorme lavoro di scrittura durato due anni. Sarà un romanzo d’avventura che speriamo unisca tante generazioni, chi è cresciuto con il Sandokan di Sollima del ’75 e con le letture di Emilio Salgari e i giovani spettatori di oggi”. Prodotta da LuxVide, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction, Sandokan sarà distribuita in tutto il mondo.

Paolo Del Brocco, amministratore delegato di Rai Cinema, durante il dialogo con Ammirati al festival Marateale – Premio Internazionale Basilicata, ha rivelato che un progetto sul pirata della Malesia era arrivato anche a lui: “Avevamo la sceneggiatura già scritta e tenuta nascosta. Qualche giorno dopo la Lux ha annunciato Sandokan e noi abbiamo dovuto rinunciare”.

Le due società, Rai Cinema e Rai Fiction, sono complementari e distinte ma, come ha sottolineato Del Brocco, hanno una missione unica: raccontare il Paese. Talvolta, si crea anche una osmosi tra i loro progetti, come nel caso del prequel della serie Mare Fuori, il film Io sono Rosa Ricci, interpretato dalla stessa attrice della serie, uscirà al cinema il 30 ottobre.

Ammirati ha anche annunciato per novembre l’arrivo sul set di Un Posto al Sole della guest star americana Whoopi Goldberg spiegando che “Goldberg vedeva la serie per imparare l’italiano, era una grande fan apprezzando particolarmente la caratteristica unica di questa soap, ossia il suo essere agganciata alla realtà corrente, cosa rara. Così il suo agente ha contattato Patrizio Rispo, l’attore che fa da sempre il portiere dello stabile, è nata un’amicizia e da lì si è messa in moto questa avventura. Ora stanno scrivendo il suo personaggio e si sta organizzando l’arrivo dell’attrice di Sister Act per le riprese a novembre”.

Ammirati ha sottolineato il grande cambiamento in atto nella fiction Rai: abbracciare la realtà. Come nella serie La Preside, dedicata alla preside di Caivano esempio di resilienza attiva contro la dispersione scolastica, interpretata da Luisa Ranieri, e Noi del Rione Sanità con Carmine Recano di Mare Fuori, che interpreta il prete coraggio don Antonio Loffredo. Spiega Ammirati che si tratta di “due titoli che raccontano un Sud pieno di energia, di voglia di rinnovamento. Il nostro sforzo è di smarcarci dai cliché, dalle rappresentazioni stereotipate. E in questo c’è anche la volontà di fare continuamente scouting di nuovi registi, autori ed attori, ci prendiamo dei rischi ma la soddisfazione è grande”. Come con Dario Aita (visto in Parthenope di Sorrentino), che sarà Battiato nel film tv Franco, il lungo viaggio e Giuseppe de Domenico (visto in Vermiglio di Delpero) che sarà il magistrato beato Livatino nella fiction Il Giudice e i Suoi Assassini.

Paola Minaccioni, sold out a teatro con Elena la matta, protagonista al cinema in Diamanti di Ferzan Ozpetek, si è lamentata dal palco del Marateale di un “razzismo nel cinema: se non hai una bellezza canonica non fai la protagonista”. Ammirati, intervistata dall’ANSA su questo, ha risposto che “Il nostro lavoro riflette sempre il mondo contemporaneo. La produzione Rai degli ultimi anni volutamente non ha mai voluto seguire stereotipi. Onestamente non c’è razzismo. Se andiamo a vedere il canone classico della bellezza non esiste più e abbiamo anche abbattuto il muro dell’età delle nostre protagoniste. Siamo uno specchio del sociale, e il pubblico si rispecchia in questa diversità e complessità, altrimenti saremmo antistorici”.