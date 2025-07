“Compà – L’unione fa la banda”, il festival di Renzo Rubino in Puglia

globalist Modifica articolo

27 Luglio 2025 - 19.18

ATF

di Diego Perugini

Se siete in vacanza in Puglia, fateci un pensierino. Oppure organizzatevi apposta per la serata anche da più lontano. Perché “COMPÀ – L’unione fa la banda”, giunto alla seconda edizione, è un festival un po’ diverso: dura una sola notte, è gratuito e vede protagonisti il suono e la tradizione delle bande, cuore pulsante delle feste popolari locali.

La rassegna, ideata e diretta dal cantautore pugliese Renzo Rubino, si svolgerà il 17 agosto alle 21.30 a Martina Franca (Taranto), in Piazza XX Settembre.

Un evento pensato per unire generazioni, linguaggi e sensibilità attraverso la forza aggregante della musica.

Sul palco, insieme alla Banda della Città di Martina Franca, colonna sonora della serata, ritroveremo cinque valide voci della scena italiana, affiancate dallo stesso Renzo Rubino & La Sbanda. Da Dente, artista in poetico equilibrio fra ironia e romanticismo, alla rapper Priestess. Dal cantautore romano Daniele Silvestri a una figura di culto come Alan Sorrenti. Sino a Tosca, voce raffinata e intensa, capace di attraversare generi e culture con profonda sensibilità.

“Quando l’anno scorso abbiamo immaginato la prima edizione di COMPÀ non sapevamo cosa sarebbe successo – racconta Renzo Rubino – È stato un successo inaspettato, una festa vera. E vederlo tornare quest’anno con ancora più entusiasmo da parte del pubblico e degli artisti è la conferma che l’idea di unire musica e tradizione in un rito collettivo funziona davvero. È emozionante vedere grandi nomi mettersi in gioco, rimettere mano al proprio repertorio e farlo vivere in una chiave nuova insieme alla banda. COMPÀ è questo: un gesto d’amore verso la musica e verso la nostra terra”.

mannaggiallamusica.it