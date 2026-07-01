L'Italia unita nel nome di Ennio Morricone

redazione Modifica articolo

1 Luglio 2026 - 19.16 Culture

ATF

Il rumore della celebrità non è mai entrato in casa di Ennio Morricone, a dominare erano sempre il lavoro e il silenzio. È questo il ricordo che la moglie, Maria Travia Morricone, fa del grande compositore, definendolo un’icona mondiale non solo per la bellezza delle sue musiche, ma perché dietro quella musica c’era un’etica. Proprio per celebrarlo, il 6 luglio, anniversario della sua scomparsa nel 2020, cinque città d’Italia ospiteranno i concerti delle musiche del grande autore.

L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Ennio Morricone grazie al sostegno delle amministrazioni locali, a cui hanno aderito il Teatro Marche con l’Accademia Dorica, le orchestre delle Fondazioni Teatro Petruzzelli e Teatro Massimo, l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai e l’Associazione Roma Sinfonietta, vedrà dunque Torino, Palermo, Roma, Bari ed Ancona, unite sotto un unico nome insieme a prestigiose istituzioni culturali, orchestre e direttori. Il presidente della Fondazione, Walter Veltroni, spiega che Ennio Morricone è un artista e un uomo di cultura entrato nella vita di tutti gli italiani, capace di unire la migliore tradizione della storia musicale con la capacità di arrivare a un pubblico molto grande. Veltroni aggiunge che l’eredità che ci ha lasciato è un’eredità sentimentale e di discrezione, e anticipa che il compositore verrà ricordato anche nel centenario della nascita nel 2028.

I concerti si terranno in contemporanea in diverse piazze e teatri. A Roma, nella piazza del Campidoglio, proprio di fronte alla casa in cui abitava il Maestro. L’Orchestra Roma Sinfonietta sarà diretta dal premio Oscar Nicola Piovani, il quale ha confessato: “All’inizio ho avuto qualche titubanza ad accettare, lo confesso. Soprattutto per il rispetto che ho verso questi partiture”. Piovani ha poi deciso di dirigere dopo averne parlato con la moglie di Morricone, che gli ha detto di considerarlo come un gesto di amicizia. Nello stesso momento ci saranno altri omaggi a Bari, al Teatro Petruzzelli, con l’esecuzione dal vivo della colonna sonora del film premio Oscar Nuovo Cinema Paradiso, e la regia di Giuseppe Tornatore; ad Ancona l’omaggio sarà ospitato al Teatro delle Muse, a Palermo al Teatro Massimo e a Torino all’Auditorium Arturo Toscanini.

Rai Radio 3 dedicherà l’intera giornata all’evento e passerà il testimone tra i molti programmi del palinsesto per ricordarne il lavoro e le musiche straordinarie. L’emittente trasmetterà in diretta il concerto dell’Orchestra Nazionale Sinfonica della Rai da Torino e, a seguire, manderà in onda anche il concerto del 5 luglio a Piazza San Marco, a Venezia, con l’orchestra e il coro del Teatro La Fenice.