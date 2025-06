Costanza DiQuattro torna sugli scaffali con 'La mia casa di Montalbano'

redazione Modifica articolo

20 Giugno 2025

ATF

La casa di Costanza DiQuattro non è solo casa sua, o meglio, per la maggior parte degli italiani quella è la casa del commissario di Vigata, Salvo Montalbano. Il commissario Montalbano, una fiction che ha donato nuova vita al paesino di Puntasecca in Sicilia, ormai celeberrimo set della serie ispirata ai romanzi di Andrea Camilleri. “La casa di Costanza DiQuattro è la casa di Salvo Montalbano. Per Costanza è la casa dell’infanzia, dei nonni, delle vacanze, la casa dei sogni e dei desideri. Per gran parte degli italiani è la casa del commissario di Vigata, il più popolare tra i poliziotti della letteratura e della fiction” spiega lo scrittore e giornalista Gaetano Savatteri.

“Ho cominciato a scrivere di questa casa, di questa terrazza che sfrontata si affaccia al mondo e vanitosa aspetta solo di essere ammirata, per raccontare un pezzo di vita, la mia vita, e un pezzo di storia, quella di questa terra, di quest’angolo di Sicilia, di questa provincia vergine baciata dalla dea fortuna”, ha commentato Costanza DiQuattro. Direttrice del teatro Donnafugata dal 2008, DIQuattro è anche scrittrice e drammaturga; ha pubblicato con Baldini+Castoldi ‘Giuditta e il monsù’ (2021), ‘Arrocco siciliano’ (2022, Premio Comisso 2023) e ‘L’ira di Dio’ (2024).

In ‘La mia casa di Montalbano’ ci apre uno squarcio sul suo mondo di infanzia, uno spezzone su una piccola realtà di mare di poche centinaia di abitanti che all’improvviso si ritrova addosso gli occhi di milioni di italiani. Puntasecca diventa Vigata, casa sua diventa casa del commissario, il suo mondo diventa lo sfondo della nostra fuga televisiva dalla frenetica routine dopo pranzo.

La mia casa di Montalbano torna in libreria il 4 luglio per celebrare il centenario della nascita di Andrea Camilleri in una nuova edizione (pagine 144, euro 17.00) edita Baldini+Castoldi con la nuova prefazione di Gaetano Savatteri.