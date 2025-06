“La Prima Estate”: più che un festival, una vacanza

globalist Modifica articolo

Coi primi caldi, ecco tornare i festival musicali. Tanti e per tutti i gusti sparsi per la penisola.

Uno dei più interessanti è “La Prima Estate”, giunto alla quarta edizione.

E’ una rassegna un po’ diversa, che non rincorre i nomi da stadio né gli idoli giovanili, ma ospita un cast selezionato ed eclettico.

Lo scenario è quello della Versilia, Lido di Camaiore, storico luogo di relax e divertimento, con l’idea di far diventare la cittadina toscana un grande villaggio in cui il pubblico potrà abbandonare l’auto e avere hotel, ombrellone e concerti a pochi metri di distanza.

Non a caso il motto è “Più che un Festival, una Vacanza”.

Insomma, saranno un paio di weekend in cui ci si potrà rilassare, divertire, staccare dallo stress quotidiano. E, soprattutto, ascoltare buona musica. Ma veniamo al cast.

Il primo fine settimana, 20-22 giugno, mescolerà stili e generi.

Il 20 largo all’alternative-rock di Mogwai, Spiritualized e Yard Act, seguiti il 21 dalle raffinatezze dei francesi Air, dalla creatività di St. Vincent e dai brillanti Calibro 35 col loro “Exploration”.

Il 22 avrebbe dovuto ospitare i rockettari americani Kings Of Leon, che però hanno cancellato la data per l’infortunio del leader Caleb Followill. Al loro posto ancora tanto rock alternativo con TV on the Radio,Nic Cester e Ramona Flowers.

Il weekend successivo parte il 27 con la serata da ballare Club Friday, ospiti Moodymann, Tom Trago e Mario Scalambrin. A seguire, il 28, uno dei momenti più intriganti, l’unica data italiana dell’icona pop Grace Jones. In scaletta anche Tony Humphries e CAM Sound System with Sara Mautone. Chiusura in bellezza, domenica 29, col lanciatissimo cantautore rock Lucio Corsi, preceduto da Peter Cat Recording Co., poliedrica band di Nuova Delhi, e dai milanesi Mago del Gelato.

Ogni sera, in apertura, ci saranno i talenti emergenti di “Next Stage”, l’iniziativa organizzata con il locale milanese Detune che ha selezionato Tare, Le Nora, Giacoprudente, Rip, Nicaragua e La Gente.

In programma anche tante iniziative collaterali come “Hangover”, il talk condotto da Massimo Coppola; i pranzi in terrazza con selezioni musicali ad hoc di “Music Lunch Lovers”; lezioni di yoga in spiaggia; degustazioni di vini e altro ancora. Il tutto con una spiccata vocazione ecologica e attenzione all’ambiente e al riciclo. Info: laprimaestate.it

