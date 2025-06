Accademia Chigiana, una grande stagione nel nome di Pierre Boulez

redazione Modifica articolo

11 Giugno 2025 - 16.50 Culture

ATF

di Arianna Scarselli

Ci aspetta una grande stagione per l’estate della Accademia Chigiana. Pierre Boulez sarà al centro di un calendario ricco di esecuzioni di grandi interpreti internazionali, di concerti sinfonici e corali, di ben cinque produzioni d’opera. E ancora: concerti da camera, musica elettronica, performance multimediali e mostre. Arriveranno giovani talenti e centinaia di musicisti da tutto il mondo. Non mancherà l’appuntamento del “Concerto per l’Italia” che si terrà in piazza del Campo il 18 luglio con James Conlon e Lilya Zilberstein e l’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. La produzione televisiva è di RAI Cultura e sarà trasmessa, in prima diffusione TV su Rai 3 e in diretta su Radio 3.

“Derive” è il titolo de l’ 11ª edizione del “Chigiana International Festival & Summer Academy” che si svilupperà nell’arco di due mesi (dal 9 luglio al 2 settembre) e che, com’è ormai tradizione, porterà a Siena e nelle terre toscane il fior fiore della musica internazionale con una accentuata attenzione ai fenomeni dell’avanguardia. Oltre cento gli eventi del Festival, che con la direzione artistica di Nicola Sani, si declinerà in 7 percorsi tematici (Special Events, Legends, Today, Opera, Off the wall, Factor, Lounge) nei quali si esibiranno oltre 800 interpreti musicali e 6 formazioni in residenza. Ci saranno, inoltre, numerose prime esecuzioni assolute, alcune delle quali commissionate dalla stessa Accademia Chigiana. Accanto ai musicisti provenienti da tutto il mondo ritroveremo i giovani talenti della 94ª “Chigiana Summer Academy” con 33 corsi di alto perfezionamento, il numero più alto di sempre. Un’offerta formativa di straordinaria ampiezza e qualità.

Per il centenario della nascita di Pierre Boulez (1925-2016) sarà eseguita “Salomé” mentre Haller interpreterà “Le Marteau sans maître” e il videoartista Robert Cahen presenterà il film “Boulez” Repons. Tutte le iniziative sul grande compositore francese sono realizzate con il patrocinio dell’Ambasciata di Francia in Italia e l’Institut français Italia. E proprio a lui sarà dedicata l’apertura della Stagione estiva della Chigiana, il prossimo 9 luglio, con Marco Angius che dirigerà l’Orchestra della Toscana e il Coro della Cattedrale di Siena

Cosa differenzia questa stagione dalle altre edizioni? Questo Festival conferma il proprio alto standing internazionale, distinguendosi tra i grandi festival estivi di creazione per la formula di festival sostenibile e integrato, in grado di unire in maniera unica in Italia l’alta formazione, l’avvio alla carriera dei futuri protagonisti internazionali, grandi concerti con interpreti d’eccezione e la produzione di opere ed eventi musicali destinati al grande pubblico.

Con la sua originale immagine grafica, “Derive “accompagna l’ascoltatore nella libera esplorazione di nuove rotte e itinerari nel suono, nel tempo e nello spazio, attraverso i secoli e le culture, da Oriente a Occidente, dal Mediterraneo ai Caraibi, dal Cinquecento al Duemila. “Un termine – sottolinea il Direttore artistico del festival Nicola Sani nel presentare il programma – che ben si adatta a un festival che invita a spaziare tra le forme e i linguaggi più diversi della musica, indicando le possibili derive, anche nei percorsi musicali, attraverso il tempo, lo spazio e le diverse culture del nostro pianeta”. E sottolinea lo stesso direttore artistico: “Approfondire la conoscenza della personalità di Boulez, in tutti i suoi molteplici aspetti, significa esplorare anche il suo impegno nel demolire le convenzioni, sia musicali che culturali, chiedendoci come la musica possa ancora oggi sfidare il tradizionalismo e cosa voglia dire innovare nell’arte”.

Tra le formazioni sinfonico-corali ospiti: Coro della Cattedrale di Siena “Guido Chigi Saracini”, diretto da Lorenzo Donati, Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, ORT-Orchestra della Toscana, Orchestra della Fondazione Luciano Pavarotti, Banda Nazionale dell’Esercito Italiano, Ensemble für Neue Musik, Baroque Orchestra e Orchestra Bella Musica del Mozarteum di Salisburgo.

I biglietti potranno essere acquistati, dai primi di giugno, on-line sui siti www.chigiana.org o www.TicketOne.it e presso le Biglietterie di Palazzo Chigi Saracini; il giorno del concerto la vendita proseguirà presso le rispettive sedi, a partire da due ore prima dello spettacolo Per consentire l’accesso agli spettacoli dal vivo di una ampia fascia di appassionati di musica, i biglietti avranno un prezzo unico di 25 euro (posti ridotti 20 euro), con prezzo speciale per gli studenti (5€). I concerti della sezione “Chigiana Factor” avranno tutti un prezzo di 5 euro. Sarà possibile acquistare Carnet di biglietti a prezzi speciali. Il concerto in Piazza del Campo (18 luglio) e gli appuntamenti Musicali saranno ad ingresso gratuito, con prenotazione obbligatoria e fino ad esaurimento posti.