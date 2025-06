La Sicilia palcoscenico della fede: Martin Scorsese esplora la santità a Custonaci

redazione Modifica articolo

7 Giugno 2025 - 11.49 Culture

di Lorenzo Lazzeri

In questi giorni l’obiettivo della macchina da presa di Martin Scorsese si è posato sulla pittoresca località di Custonaci, nel Trapanese, dove sono in corso le riprese della seconda stagione della docuserie “Martin Scorsese Presents: The Saints”. La produzione vede Scorsese investito nei panni sia di produttore esecutivo che di conduttore e narratore, sotto la direzione di Matti Leshem e Devereux Milburn. L’imponente troupe, composta da 76 professionisti, ha stabilito il suo quartier generale per circa dieci giorni in questo suggestivo angolo di terra, con l’intento di immortalare la vita di diverse figure di Santi beatificate dalla Chiesa cattolica, esplorando il loro percorso di fede sino all’apice della santità. Le location selezionate per le riprese includono la storica Grotta Mangiapane e le incantevoli calette marine di Frassino, paesaggi che si prestano con naturalezza a fungere da scenografia.

L’iniziativa non è l’unico impegno di Scorsese in Italia; le riprese di “The Saints” si estenderanno anche a Roma, Assisi e Matera, luoghi simbolo della spiritualità e della storia italiana. La prima stagione della docuserie ha già riscosso un notevole successo sulla piattaforma streaming ‘Fox Nation’, anticipando un’accoglienza favorevole anche per i nuovi episodi. Il sindaco di Custonaci, Fabrizio Fonte, ha espresso il suo entusiasmo per l’opportunità, sottolineando come il territorio si riveli un “set da sogno” per produzioni di tale calibro. Il primo cittadino auspica che l’esposizione mediatica innescata dalla serie possa tradursi in un significativo afflusso turistico, anche in virtù dei recenti collegamenti aerei diretti tra Palermo e gli Stati Uniti.

L’interesse di Scorsese per la fede e la spiritualità non è un fenomeno recente, ma una costante della sua filmografia, da “L’ultima tentazione di Cristo” a “Silence”. La sua profonda fede cattolica lo ha portato a incontrare Papa Francesco in diverse occasioni. Tra gli incontri più significativi si annoverano quello del 2016, in cui si discusse del film “Silence”, e ulteriori udienze nel 2023, antecedenti all’annuncio di un nuovo film su Gesù. Più recente quella del 31 gennaio 2024. Quest’ultimo incontro è stato incentrato sul documentario “Aldeas — A New Story”, una produzione di Scorsese che vanta l’ultima intervista approfondita del Santo Padre.

Sebbene non vi sia una dichiarazione esplicita che “Martin Scorsese Presents: The Saints” sia stato l’argomento specifico di queste conversazioni papali, è indubbio che la sua attività cinematografica a tema religioso sia intrinsecamente legata alle sue esperienze di fede e ai suoi dialoghi con le figure ecclesiastiche. La sua ricerca spirituale, che ha plasmato pellicole di notevole spessore, si nutre di queste interazioni, informando e arricchendo la sua narrazione dei percorsi di santità.