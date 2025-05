Premio Strega Poesia 2025: Pontiggia, Rossi, Renda, Guida e Prifti tra i finalisti

laboratorio Modifica articolo

8 Maggio 2025 - 16.36 Culture

ATF

La terza edizione del Premio Strega Poesia vede tra i finalisti Alfonso Guida con Diario di un autodidatta, Giancarlo Pontiggia con La materia del contendere, Jonida Prifti con Sorelle di confine, Marilena Renda con Cinema Persefone e Tiziano Rossi con Il brusio.

Ogni libro ha una storia a sé ed è stato selezionato dal Comitato Scientifico composto da Maria Grazia Calandrone, Andrea Cortellessa, Mario Desiati, Elisa Donzelli, Roberto Galaverni, Vivian Lamarque, Melania G. Mazzucco, Patricia Peterle, Stefano Petrocchi, Laura Pugno, Antonio Riccardi e Gian Mario Villalta.

In Diario di un autodidatta di Guida, il protagonista, la sua terra e i racconti di esperienze personali tessono la trama della vita, che in questa poesia si mette a disposizione dell’ascolto dell’altro, in un aspro paesaggio della Lucania.

La materia del contendere di Pontiggia è un libro sapienzale, tratta di un tempo sia presente che futuro in cui poesia e filosofia, già unite nell’antichità, possono riunirsi.

Sorelle di confine di Prifti non è certo ciò per cui l’autrice è nota, vista la musica, lo spione word, la poesia sonora e la declamazione lirica con cui ha portato avanti la sua carriera. Eppure quest’ultimo libro tratta lo sforzo di definire il più possibile una “posizione” che fortunatamente può assumere più sfumeggiature: come chi per la prima volta si ritrova a scrivere in una terra e in una lingua diverse da quelle con cui è cresciuto.

Cinema Persefone di Renda è una sorta di messaggio a un lettore del mito. Riguarda l’inabissarsi e riemergere dalle oscurità di Persefone, per poi lasciar affiorare micro-eventi carichi di tensione”.

Tiziano Rossi ha superato i 90 anni, e nella sua ultima poesia Il brusio, si riduce ad una sopravvivenza minima, tramite l’autoritratto del malato cronico in una corsia d’ospedale, con similitudini riguardanti insetti o minuscole creature capaci solo di un leggero “ronzio”. Questa è la sua ultima “pioggerellina poetica”.

Alla serata, condotta da Fabio Emilio Torsello e Mara Sabia della Setta dei Poeti estinti, sono intervenuti Paola Macchi, segretaria generale della Fondazione Maxxi e Pierluigi Biondi, sindaco L’Aquila, Giuseppe La Boria, direttore regionale Marche Abruzzo Bper Banca.

I candidati hanno letto alcuni testi tratti dalle opere in gara con gli interventi musicali di Francesco Diodati e Stefano Calderano (Whalebones). Un’ampia giuria composta da 100 personalità determinerà l’opera vincitrice che sarà premiata a Roma il prossimo 8 ottobre, alla Casa dell’Architettura. I giurati riceveranno i libri grazie alle Librerie Feltrinelli e esprimeranno la loro preferenza tramite voto telematico.

Diverse gli appuntamenti in programma per la cinquina, specialmente in località attive nella promozione della lettura. Queste le tappe: 16 maggio al Salone Internazionale del Libro di Torino, ore 18.15 Sala viola, 11 luglio a Civitavecchia; il 17 luglio a Pula, nel complesso archeologico di Nora; il 22 luglio, a Festambiente Sud, San Marco in Lamis.

Seguiranno altri appuntamenti in autunno: il 17- 21 settembre a Pordenonelegge; il 27 settembre a Teramo.