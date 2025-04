I 50 anni della Pimpa omaggiati a teatro

redazione Modifica articolo

La Pimpa, la cagnolina a pois rossi creata da Altan, compie 50 anni, e per l’occasione nascerà uno spettacolo teatrale più unico che raro: “Pimpa il Musical a Pois”.

Il musical, che vuole unire la magia e le emozioni dell’infanzia, con quelle del palcoscenico, sarà diretto da Enzo d’Alò, tra i più importanti registi europei di cinema d’animazione, e nasce proprio dalla collaborazione di quest’ultimo con Altan.

Lo stesso d’Alò ha così commentato: “In questo musical cantiamo il gioco che diventa teatro e il teatro che si reinventa gioco. Abbiamo voluto raccontare ai bambini come il grande teatro possa nascere dalla capacità di giocare, di ‘fare finta’. Un gioco serio, appassionato e visionario, dove Pimpa incontra William Shakespeare e, insieme a lui e all’immancabile Armando, si diverte a esplorare questo meraviglioso mondo”.

“La Pimpa compie cinquant’anni, ma non ha perso il desiderio di vivere nuove esperienze. – conclude Altan. Dopo i cartoni animati, di cui Enzo D’Alò ha diretto la seconda serie, il palcoscenico di un musical sarà, anche per lei, una bella nuova avventura.”

Lo spettacolo è stato pensato per riuscire ad emozionare sia i più piccoli ma anche i grandi, per far rivivere le emozioni dell’infanzia con coreografie stupefacenti, canzoni originali e un cast di giovani attori e cantanti di spiccato talento.

Presentato in conferenza stampa, insieme ad altri spettacoli che faranno parte della 77esima Estate Teatrale Veronese, debutterà al Teatro Romano di Verona l’1 e il 2 agosto, per proseguire poi il 12 ottobre al Teatro Manzoni di Milano.

Prodotto da Fondazione AIDA ETS, in collaborazione con Estate Teatrale Veronese, Teatro Comunale Mario dal Monaco, Centro Servizi Culturali Santa Chiara, Associazione ATTI e Teatro Cristallo di Bolzano, trova anche il contributo della Fondazione Caritro.