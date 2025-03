“Il potere della comunicazione”, la nuova pubblicazione di Charles Duhigg

redazione Modifica articolo

15 Marzo 2025 - 17.55 Culture

In un mondo sempre più connesso, dove i mezzi comunicativi vengono costantemente perfezionati e la comunicazione assume nuove forme, il reporter e premio Pulitzer Charles Duhigg indaga le modalità per comprendere e farci comprendere nel suo nuovo libro “Il potere della comunicazione”.



In uscita il 18 marzo per Corbaccio, questa pubblicazione segue il primo successo raggiunto nel 2012 con “Il potere delle abitudini” e ha già raggiunto la vetta della classifica del New York Times.

L’autore osserva alcune conversazioni in diversi contesti – come tribunali e ospedali – e avanza alcuni esempi che, uniti alla sua capacità narrativa e un’attenta analisi scientifica, si pongono come mezzo per arrivare a individuare i sottotesti della nostra comunicazione e comprendere ciò che ci rende davvero dei bravi comunicatori: il tipo di conversazione alla quale si prende parte. Lo stesso autore scrive “Se non sai che tipo di conversazione stai avendo, è improbabile che tu riesca a connetterti con il tuo interlocutore”.

“Il potere della comunicazione” offre l’opportunità di fare luce sul modo in cui interagiamo nelle conversazioni con gli altri e con noi stessi, e soprattutto offre spunti per incrementare la nostra capacità di “affrontare ogni tipo di conversazione, ad ascoltare le emozioni complesse, a condurre le negoziazioni sottili.”