Salone del Libro di Torino 2025: 'le parole tra noi leggere'

19 Febbraio 2025

Il Salone Internazionale del Libro di Torino 2025 si prepara ad accogliere un pubblico di appassionati e professionisti del mondo dell’editoria con un programma ricco e stimolante: temi principali quelli del linguaggio e della comunicazione.

L’edizione di quest’anno avrà come filo conduttore il verso “Le parole tra noi leggere” di Eugenio Montale, diventato poi titolo di un romanzo della scrittrice Lalla Romano. Il Salone di quest’anno mira a diventare un luogo di confronto dove la parola stessa si fa strumento di incontro e comprensione reciproca.

La manifestazione, in programma dal 15 al 19 maggio presso il Lingotto Fiere, avrà come regione ospite la Campania e coinvolgerà un parterre di illustri ospiti italiani e internazionali. Tra le novità una sezione completamente dedicata alla crescita, curata dallo psicoterapeuta e saggista Matteo Lancini, che ospiterà anche una lectio inaugurale della scrittrice e drammaturga francese Yasmina Reza. La nuova area si aggiunge alle sette sezioni tematiche che hanno animato l’edizione precedente: ‘Arte’, ‘Informazione’, ‘Romanzo’, ‘Cinema’, ‘Leggerezza’, ‘Romance’, e ‘Editoria’.

Per ogni sezione i curatori hanno programmato eventi, dibattiti e incontri con autori, editori e altri protagonisti della cultura. Sono già stati annunciati i primi ospiti di grande calibro, tra cui Tracy Chevalier per la sezione ‘arte’ curata da Melania G. Mazzucco.

Saranno presenti le registe Francesca e Cristina Comencini e la sceneggiatrice Giulia Calenda in dialogo con lo scrittore Francesco Piccolo, che curerà la sezione ‘Cinema’. In ‘Crescere’ Matteo Lancini si confronterà con il cantante Salmo, mentre nella sezione ‘Editoria’ si farà sentire la voce dell’editrice spagnola Silvia Sesé. Luciana Littizzetto, curatrice della sezione ‘Leggerezza’, dialogherà con Mara Venier e Fabio Fazio. Spazio anche alla sezione ‘romance’ curata da Erin Doom, che incontrerà l’autrice Felicia Kingsley, e Alessandro Piperno, che avrà come interlocutrice la scrittrice Jhumpa Lahiri.

Alessandro Giuli, Ministro della Cultura, ha sottolineato che il Salone rappresenta un appuntamento fondamentale per la cultura italiana ed europea, affermando come l’evento continui a fungere da catalizzatore di idee e fulcro di dialogo tra autori, editori e lettori. Il tema dell’edizione 2025 è un invito a riflettere sull’importanza delle parole, non solo come mezzi di comunicazione ma anche come strumenti di conservazione della memoria e promozione del dialogo, soprattutto in un’epoca in cui il linguaggio rischia sempre più di impoverirsi.

Per quanto riguarda gli ospiti internazionali il Salone accoglierà autori di grande rilevanza come Jan Brokken, Joël Dicker e la francese Valérie Perrin, affiancati da due voci della letteratura giapponese contemporanea, Rie Qudan e Saitō Kōhei. A loro si uniranno anche l’israeliano Etgar Keret e Georgi Gospodinov, senza dimenticare la scrittrice palestinese Adania Shibli e l’avvocato Scott Turow, tra i primi a esplorare il genere legal thriller.

Annalena Benini, direttrice editoriale del Salone, ha sottolineato come il tema scelto rifletta la ricerca di un incontro fondato sulla parola, specialmente in questo momento di trasformazione sociale. Questi nasce da “quella forma un po’ magica di leggerezza che cerchiamo sempre di portare al Lingotto, nei nostri incontri, e tutto l’anno nei progetti del Salone del libro”.

Accanto agli incontri letterari il Salone ospiterà anche eventi culturali come la “Pista 500”, il progetto artistico della Pinacoteca Agnelli che si svolge sull’iconica pista di collaudo delle automobili Fiat, situata sul tetto del Lingotto. Torneranno anche il Palco Live e il camper di Margherita Schirmacher, che ospiteranno attività speciali anche per il pubblico più giovane. L’edizione accoglierà anche importanti ricorrenze, dal centenario della raccolta poetica “Ossi di seppia” di Eugenio Montale ai cent’anni dalla nascita di Andrea Camilleri e Flannery O’Connor, fino ai 250 anni dalla nascita di Jane Austen.

L’immagine del Salone, firmata dall’illustratrice Benedetta Fasson, esprime perfettamente l’anima di questa edizione, intrisa di arte, cultura e profondità. Grazie al suo programma ricco di eventi e ospiti, il Salone Internazionale del Libro di Torino 2025 si conferma un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti dei libri e della cultura, un’occasione unica per esplorare la forza delle parole e il loro ruolo fondamentale nella società.