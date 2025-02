Mondadori riscopre le opere di Ursula K. Le Guin

redazione Modifica articolo

16 Febbraio 2025 - 19.30 Culture

Per la gioia di tutti i fan dei romanzi di fantascienza, quest’anno Mondadori celebra un peso massimo della letteratura americana del 1900, Ursula K. La Guin, e in collaborazione con Donzelli Fietta Agency, che ne gestisce i diritti per l’Italia, ripubblicherà 7 titoli-cult nel 2025 e due nel 2026. Sono anche previste nuove traduzioni, introduzioni inedite dell’autrice e contributi di altri autori anche italiani come Emanuele Trevi, Nicoletta Vallorani, Veronica Raimo, Silvia Pareschi.

Sicuramente ciò che ha reso Le Guin una scrittrice tra le più note del panorama mondiale è il modo in cui è riuscita a incrociare i temi dibattuti nella nostra società con mondi di fantasia tanto lontani dal nostro, raccontando tematiche che oggi ci sembrano già sviscerate ma che nel periodo in cui scriveva non erano di attualità. Gli argomenti spesso citati nei suoi libri sono la diversità fra i vari popoli, il modo in cui l’individuo si relaziona con la società e la cultura femminista che la contraddistingueva dagli autori contemporanei. Per non parlare dei vari messaggi riguardanti l’ecologia e il rapporto uomo-natura che i suoi libri trasmettevano.

Ciò che ha portato Le Guin nell’Olimpo delle autrici più famose è questa capacità di creare tramite il genere della fantascienza storie per mostrare i temi che muovono le società moderne. Per questo Mondadori adotta per Le Guin la stessa politica attuata per scrittori di fama mondiale come Philip Dick, Ray Bradbury e Stanislaw Lem. Ciò che accomuna questi letterati nei rispettivi generi narrativi è la capacità di inventare trame per raccontare temi profondamente umani.

Con la rivalutazione di Ursula K. Le Guin attraverso questa operazione, Mondadori punta a dare più spazio alla letteratura al femminile, che oggi è oggetto di attenzione da parte del mondo sia accademico che editoriale e caratterizzato anche dall’emergere di numerose nuove scrittrici.