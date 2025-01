La stagione a teatro attraverso 10 spettacoli imperdibili

SARABANDA – Partiamo dalla messa in scena del film-testamento di Ingmar Bergman, firmata da Roberto Andò. Egli rivisita il capolavoro cinematografico “Scene da un matrimonio”, portando sul palco gli stessi protagonisti ma trent’anni dopo, interpretati da un cast di attori italiani: Renato Carpentieri, Alvia Reale, Elia Schilton e Caterina Tieghi. L’opera è in scena al Teatro Mercadante di Napoli dal 7 gennaio, offrendo una riflessione matura e spietata sulle dinamiche interpersonali e sulle relazioni.

AMADEUS – Il 22 gennaio debutta all’Elfo Puccini di Milano un adattamento di Peter Shaffer, firmato da Ferdinando Bruni e Francesco Frongia, che esplora il tema dell’invidia e dell’ammirazione. Bruni interpreta Salieri, mentre Daniele Fedeli veste i panni di Mozart. L’opera riflette sul contrasto tra rivalità e fascinazione.

DARWIN, NEVADA – Marco Paolini esplora, attraverso cinque personaggi e una storia che si sviluppa in una ghost town americana, i temi a lui più vicini come le frontiere, gli spostamenti e le migrazioni. Lo spettacolo intreccia frammenti di storia della scienza con riflessioni su conflitti e trasformazioni in corso. La regia è di Matthew Lenton e lo spettacolo debutterà il 22 gennaio al Piccolo Teatro di Milano.

ZORRO – In un’ambientazione di “terra di nessuno”, un povero, un poliziotto, un muto e un cavallo attendono un misterioso qualcuno che potrebbe non arrivare mai. Partendo dal mito del cavaliere mascherato, Antonio Latella rilegge in chiave contemporanea il tema dei supereroi, ponendo l’accento sulle aree più vulnerabili della società del XXI secolo. Il debutto è previsto per il 23 gennaio al Piccolo Teatro di Milano.

LUNGO VIAGGIO VERSO LA NOTTE – Gabriele Lavia e Federica Di Martino interpretano il più autobiografico dramma di Eugene O’Neill, un ritratto crudo e doloroso di una famiglia disfunzionale. Al centro della trama, un attore celebre ma ormai in declino e una moglie schiava della dipendenza da oppiacei. Lo spettacolo debutterà il 18 febbraio al Nuovo Menotti di Spoleto (PG).

NOVEMBER – Luca Barbareschi torna sul palcoscenico, il 22 febbraio al Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno, con una nuova sfida teatrale. Questa volta con un’opera di David Mamet: November, una brillante commedia che si svolge durante l’anno delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti. La regia è affidata a Chiara Noschese

SISSI L’IMPERATRICE – Federica Luna Vincenti, ispirata dal testo di Roberto Cavosi, racconta la tormentata vita di Elisabetta d’Austria, una figura complessa e anticonformista, spinta da un forte desiderio di libertà. Tuttavia, la rigidità e la spietatezza della Corte viennese la condannano a un’esistenza di frustrazione. Lo spettacolo debutterà il 22 febbraio presso il Teatro Degli Illuminati di Città di Castello (PG).

STORIA DI UN CINGHIALE. QUALCOSA SU RICCARDO III – Al Piccolo Teatro di Milano il 14 marzo Gabriel Calderón, classe 1982 e cofondatore della compagnia Complot in Uruguay, dirige Francesco Montanari in questa sua nuova opera teatrale ispirata a Shakespeare. Una riflessione sul potere e sul teatro, con un attore che non ha mai avuto un ruolo da protagonista.

LA GATTA SUL TETTO CHE SCOTTA – Leonardo Lidi porta in scena una riflessione sul passato e sul futuro, sull’identità sessuale e sulla famiglia tradizionale. La trama ruota attorno a una donna che simula di essere madre e a un uomo che finge di essere eterosessuale. Il regista si ispira a Tennessee Williams e dirige un cast che include, tra gli altri, Valentina Picello, Fausto Cabra e Orietta Notari. Il debutto è previsto il 29 aprile al Teatro Carignano di Torino.

RITORNO A CASA – Si dovrà aspettare il 7 maggio, al Teatro Argentina di Romae, per vedere il nuovo spettacolo di Massimo Popolizio, tratto da Harold Pinter. Si tratta di una sorta di “gruppo di famiglia in un interno”, incentrato sul personaggio di Max, un ex macellaio appassionato di ippodromi, e su suo fratello Sam, che guida un taxi che non gli appartiene.