Cisgiordania, l'apartheid in stile israeliano

Umberto De Giovannangeli Modifica articolo

11 Maggio 2025 - 17.25

ATF

L’apartheid in stile israeliano. Globalist lo ha raccontato in questi anni, l’editoriale di Haaretz lo chiarisce ulteriormente.

Il volto dell’occupazione: Apartheid in stile israeliano in Cisgiordania

In grassetto il titolo, declinato così nell’editoriale: “Se volete sapere com’è l’apartheid in Israele, basta andare nel villaggio di Kifl Haris, in Cisgiordania.

Una volta ogni tre mesi, migliaia di ebrei entrano nel centro di questo villaggio palestinese, accompagnati da centinaia di soldati e poliziotti, per pregare in un sito identificato con la tomba di Joshua Bin Nun.

Durante questo evento, l’esercito impone il coprifuoco agli abitanti del villaggio. Non solo non possono uscire di casa, ma non possono nemmeno guardare fuori dalle finestre. Mentre sono rinchiusi nelle loro case, il villaggio si trasforma in una passeggiata per soli ebrei.

Gli atti di vandalismo contro le proprietà a Kifl Haris sono una routine: una finestra rotta qui, graffiti che invocano “Morte agli arabi” là e adesivi che proclamano “Non c’è futuro in Palestina”. In altri luoghi, alcuni rubinetti dell’acqua sono stati rotti e le porte delle case sono state prese a calci (come riportato da Hagar Shezaf, Haaretz edizione ebraica, 9 maggio).

Questi incidenti sono stati completamente “normalizzati” dall’esercito e dai coloni, e la maggior parte degli israeliani non si rende conto di quanto accade, anche se questo avviene da anni. Quando i fedeli in rivolta se ne vanno, lasciano dietro di sé non solo distruzione, ma anche sporcizia e, soprattutto, abitanti del villaggio la cui vita viene inconcepibilmente segnata da questi incidenti.

Gli eventi di preghiera a Kifl Haris sono particolarmente orribili, ma sono solo una parte di un fenomeno molto più ampio.

Altri esempi sono le visite degli ebrei alla Tomba di Giuseppe a Nablus, che hanno messo sotto coprifuoco interi quartieri, le visite degli archeologi nei villaggi e nelle città palestinesi e le escursioni in tutta la Cisgiordania, accompagnate dall’esercito su richiesta dei coloni, con lo spostamento di tutti i palestinesi presenti nell’area.

I vandalismi sulle proprietà di Kifl Haris e le grida “Che il tuo villaggio bruci” pronunciate dai visitatori nelle strade del villaggio sono ciò che attira maggiormente l’attenzione. Tuttavia, non bisogna dimenticare: Anche se non ci fossero danni alle proprietà, il fatto stesso che l’esercito metta un intero villaggio sotto coprifuoco perché dà maggiore priorità al diritto degli ebrei di pregare lì è la radice del male. Il problema sta nel fatto che il diritto al culto di un ebreo prevale sul diritto degli abitanti del villaggio alla sicurezza, alla libertà di movimento e a una vita normale e dignitosa.

Questo è il volto dell’occupazione, che favorisce apertamente un gruppo etnico rispetto all’altro e che accetta come un dato di fatto che ci siano quelli che hanno diritti e quelli che devono pagare il prezzo di una divisione basata palesemente sull’etnia.

Non è che le visite dei fedeli ebrei a Kifl Haris dovrebbero avvenire in modo “più gentile”. Non dovrebbero proprio esserci. Non finché questo significa che gli arabi devono stare chiusi in casa e gli ebrei possono passeggiare per le strade. Questa situazione è inaccettabil”.

La speranza di Fida…

Fida Shehada coordina una coalizione chiamata Donne contro le armi. Così su Haaretz: “Sono nata e cresciuta nella città centrale di Lod. I miei genitori sono arrivati da Majdal [l’odierna città israeliana di Ashkelon] e da Gaza. A causa della Nakba – quando oltre 700.000 arabi lasciarono o furono cacciati dalle loro case durante la guerra per l’indipendenza di Israele – ora viviamo a Lod; a causa dell’assedio su Gaza, mia madre non ha potuto visitare la sua casa per anni.

Negli ultimi due anni, non è stato solo il distacco fisico: è la paura costante di poterli perdere in qualsiasi momento e la consapevolezza di non poter fare nulla per aiutarli. Non c’è modo di proteggerli. È una realtà impotente, dolorosa e profondamente frustrante.

Sono convinta che non ci sia modo di raggiungere una soluzione – pace o liberazione – per israeliani e palestinesi senza che entrambe le parti siano coinvolte.

Un’ultima cosa: è mia profonda convinzione che nessuna madre metta al mondo un figlio per perderlo. Una realtà in cui le madri di entrambe le parti perdono i loro figli non è una vita normale.

Le madri mettono al mondo dei figli per crescerli, condividere le loro gioie, vederli crescere e un giorno avere dei figli propri. Per costruire una vita e creare una famiglia. Questo è il lato umano – viene prima della nazionalità, dello stato e della guerra.

Il mio sogno per questo luogo è di non vivere all’ombra della distruzione, dei checkpoint e della paura, ma in una realtà in cui poter prosperare e vivere davvero. Tra dieci anni voglio guardare negli occhi i miei figli e i miei nipoti e dire: “Ci siamo alzati e abbiamo detto la verità”: Ci siamo alzati e abbiamo detto la verità. Non ci siamo nascosti e non abbiamo avuto paura. Non sono un’eccezione. La mia storia personale non è diversa da quella della maggior parte dei palestinesi in Israele. La maggior parte di noi ha parenti a Gaza, in Cisgiordania e nei campi profughi. Questo non è solo un legame con la mia identità: è un legame profondo con la mia famiglia.

Viviamo tutti in questa realtà inimmaginabile: temere per la vita dei nostri cari e allo stesso tempo aspettarci di andare avanti come se tutto fosse normale.

Vogliamo che ognuno trovi il luogo in cui agire, unendosi alle proteste, parlando, scrivendo, dissentendo o condividendo la verità sulla guerra e la distruzione e il proprio desiderio di pace. Questo significa anche parlare con i propri vicini senza paura e dire loro cosa sta realmente accadendo.

Sono cresciuta in una città mista. Quando si vive in una comunità di questo tipo, si capisce che si deve coesistere, perché ci sono entrambi, ma d’altra parte si vuole comunque salvaguardare la propria identità.

Credo che sia così che dovrebbe essere: vivere insieme. Preferisco stare dalla parte della luce, dove tutti cercano la pace, piuttosto che dalla parte dell’oscurità. L’oscurità non è solo quella di chi preme il grilletto, ma anche quella di chi sceglie di rimanere in silenzio, rifiutandosi di vedere la sofferenza degli altri.

A Lod c’è il crimine, c’è l’esercito, i coloni e la polizia. Non voglio essere circondato da così tante armi. Alla fine, questo riguarda anche noi. Non importa quanto io sia buono o gentile. Non sono diverso dagli altri: potrebbe succedere anche a me.

Ma la cosa più difficile che ho provato da bambina non è stata la paura della distruzione fisica, ma la paura della distruzione della mia identità nello spazio pubblico. Ho visto come si ostinavano a emarginarci, rifiutandosi di accettarci. Un bambino vede tutto.

Non voglio stare dalla parte di chi rimane in silenzio e non fa nulla. Ai miei occhi, il silenzio è un consenso. Non ho il privilegio di arrendermi. Non posso rinunciare a questo luogo, non solo geograficamente, ma anche in termini di identità e di esistenza. Se rinuncio a lottare, rinuncio al mio diritto di essere protetto, di vivere in pace e sicurezza. Rinuncio alla vita stessa.

Chiedo un futuro diverso per tutti noi: un futuro in cui non dovremo scusarci per ciò che sapevamo e su cui abbiamo taciuto. Un futuro in cui vivremo in un luogo che riconosca il dolore, corregga l’ingiustizia e permetta a ogni bambino, indipendentemente da chi sia la madre, di crescere, prosperare e sognare”.

…E il pessimismo di Gideon

Sempre più coscienza critica d’Israele, Gideon Levy annota sul quotidiano progressista di Tel Aviv: “Tutti sono a favore della distruzione di Hamas. Chi potrebbe opporsi? Nessuno. Gli estremisti vogliono che ciò avvenga prima del rilascio degli ostaggi, mentre i moderati dicono: Prima liberiamo gli ostaggi e poi potremo annientare l’organizzazione terroristica.

Si tratta di un inganno che deve essere smascherato. Annientare Hamas significa annientare un intero popolo, o almeno uccidere tutti gli uomini di Gaza. Distruggere Hamas equivale a un genocidio vestito in modo decente.

Annientare Hamas è apparentemente un obiettivo legittimo, soprattutto dopo il 7 ottobre, ma è irraggiungibile senza distruggere tutta Gaza. Ecco perché annientare Hamas è un obiettivo criminale. Finché l’occupazione continuerà, non sarà mai raggiunto.

Anche se il movimento di resistenza non si chiama più Hamas, continuerà a crescere, ciclo dopo ciclo, e Israele lo distruggerà.

Con il pretesto di annientare Hamas, a Gaza è in corso un massacro di uomini di cui si parla poco. Una manciata di israeliani coscienziosi e l’opinione pubblica mondiale si concentrano sulle donne e sui bambini che vengono massacrati in quantità apocalittiche.

A parte i fascisti israeliani parlamentari ed extraparlamentari – il cui numero non è affatto trascurabile – nessun essere umano può rimanere indifferente alla vista dei bambini morti a Gaza. Ma l’attenzione così umana per le donne e i bambini legittima il massacro degli uomini di Gaza. Dopo tutto, non possono essere innocenti o incolpevoli.

Non si può distruggere Hamas senza uccidere tutti gli uomini e i giovani maschi della Striscia di Gaza. Chiunque respiri oggi a Gaza, e certamente chi ancora vi si guadagna da vivere, è in qualche modo associato ad Hamas.

Con un partito tirannico al governo in un paese che è sotto assedio da 19 anni, ogni infermiere di ospedale, ogni contabile comunale, ogni autista di scuolabus, ogni vigile urbano, ogni guardiano di mercato all’aperto e persino un bambino all’asilo, è associato ad Hamas.

Sono sicuramente un bersaglio facile e possono essere uccisi, proprio come i militanti dell’organizzazione.

Per eliminarli, è anche lecito uccidere migliaia di persone come danni collaterali. Il fatto che la guerra non sia combattuta tra due eserciti, ma tra un esercito enorme e un gruppo di straccioni che in una buona giornata potrebbe essere definito come una milizia scalza, sta confondendo tutti i confini.

Israele non li considera soldati e il termine terrorista è molto labile in Israele. In Cisgiordania, è stato a lungo permesso uccidere un bambino piccolo con in mano una pietra ancora più piccola, affermando che si trattava di un terrorista.

Tutte le centinaia di migliaia di bambini orfani di guerra e le altre vittime della guerra, i disabili, i diseredati, gli affamati e i malati, così come la loro futura progenie, cresceranno e vorranno unirsi alla resistenza.

Sarà impossibile fermarli senza ucciderli tutti. Un’intera generazione cercherà di vendicarsi, e a ragione, con Hamas o con qualsiasi altro movimento che lo sostituisca.

I nuovi obiettivi da uccidere non leggeranno la carta di Hamas e non è certo che conosceranno le leggi dell’Islam: vorranno solo unirsi alla resistenza.

Uccidili e annienterai Hamas. Anche decine di migliaia di genitori in tutto a Gaza vorranno unirsi alla campagna contro coloro che hanno ucciso i loro figli a decine di migliaia, e anche loro dovranno essere uccisi.

L’esercito più morale del mondo lo chiamerebbe “tagliare l’erba”. Ogni stagione, un’altra falciatura, finché l’occupazione continuerà.

L’uccisione di uomini e giovani di Gaza sarà meno criminale dell’uccisione di donne e bambini? È altamente improbabile. È vero che le donne e i bambini simboleggiano l’innocenza e l’impotenza, ma a Gaza non è rimasta molta innocenza dopo questa guerra e tutti sono impotenti.

Non rimarranno nemmeno le persone non coinvolte, perché non c’è più nessuna persona non coinvolta. Come si può rimanere estranei dopo 19 mesi di paura e terrore, bombardamenti indiscriminati e bombardamenti non meno criminali?

Una persona sradicata che tenta di tornare tra le rovine della sua casa sarà considerata una persona coinvolta che merita la morte, proprio come i rifugiati del 1948, che se tentavano di farlo venivano chiamati infiltrati, ai quali era obbligatorio sparare.

Anche una madre che cerca di proteggere i propri figli sarà considerata una persona coinvolta, così come una nonna che cerca di salvare il proprio nipote. Uccidere lei e tutti coloro che la circondano: questo è il vero significato dell’annientamento di Hamas”.

Così Levy. La verità scomoda, soprattutto per quanti continuano a difendere sempre e comunque Israele.