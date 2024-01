Johnny Depp alla regia per 'Modi', il film su Amedeo Modigliani con un cast stellare

Powered by

21 Gennaio 2024 - 20.30 Culture

Johnny Depp, l’iconico e controverso pirata dei Caraibi, si cimenta ora in un nuovo ruolo dietro la macchina da presa con il film “Modi“, il fillm basato sulla vita di Amedeo Modigliani. Le prime foto dal set, appena distribuite dalla produzione, ci mostrano Depp immerso nel suo ruolo di regista, una svolta che segna la sua prima esperienza dietro la telecamera dopo oltre quattro decenni.

Il film, le cui riprese sono appena concluse, vede Depp dirigere un cast stellare che include Riccardo Scamarcio, nei panni dell’artista livornese, e il leggendario Al Pacino, interprete del collezionista francese Maurice Gangnat.

Un ritorno significativo per Depp al mondo del cinema dopo la sua ultima partecipazione nel 2022, escludendo una breve apparizione in “Jeanne du Barry” al festival di Cannes, successiva alla battaglia legale con l’ex moglie Amber Heard.

Il nuovo progetto cinematografico, girato principalmente a Budapest con alcune scene negli Stati Uniti per le riprese di Pacino, narra 48 frenetiche ore nella vita dell’artista livornese Modigliani durante la prima guerra mondiale.

Il plot segue le vicende ddell’artista nel 1916, mentre è inseguito dalla polizia per le strade e i bar di Parigi. In un momento di svolta, Modigliani si trova faccia a faccia con un collezionista che cambierà la sua vita per sempre. Secondo le note di accompagnamento alle foto, egli desiderava porre fine alla sua carriera e lasciare la città, ma gli amici lo convinsero a rimanere, portando il caos alla sua vita.

Il biopic, basato su un’opera teatrale di Dennis McIntyre e adattato per lo schermo da Jerzy e Mary Kromolowsk, presenta un cast eclettico che include anche Antonia Desplat, Stephen Graham, Bruno Gouery, Ryan McParland, Luisa Ranieri e Sally Phillips. Pierre Niney, vincitore del Cesar, originariamente coinvolto nel progetto, ha lasciato il ruolo del pittore Maurice Utrillo a causa di conflitti di impegni.

La genesi del film risale agli anni ’70 quando lo stesso Al Pacino concepì l’idea di un film su Modigliani basandosi sul testo di McIntyre. Dopo varie peripezie e tentativi, il progetto è finalmente diventato realtà, portando Depp a dirigere questo intrigante ritratto della vita dell’artista italiano.