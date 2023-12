Mario Vargas Llosa dice addio alla narrativa e al giornalismo: vinse il premio Nobel nel 2010

globalist Modifica articolo

19 Dicembre 2023 - 11.25

Preroll

Mario Vargas Llosa, l’87enne scrittore peruviano 87 anni, Premio Nobel per la Letteratura nel 2010, ha annunciato il suo addio alla narrativa con una nota alla fine del suo nuovo romanzo «Le dedico mi silencio». Lo scrittore ha anche deciso di terminare la sua attività di giornalista, con la pubblicazione sul quotidiano spagnolo «El País» dell’articolo «Piedra de toque», con cui chiude la sua rubrica quindicinale dallo stesso titolo.

«Non sono uno scrittore di letteratura fantastica, ma di letteratura realistica. Il fatto di vivere così tante ore, ogni giorno, immerso nella finzione ha comportato la necessità di uscire da quel mondo di immaginazione e vedere, toccare, il mondo reale, lasciare la torre d’avorio», ha spiegato Vargas Llosa.

Vargas Llosa ha esordito sul giornale spagnolo il 2 dicembre 1990, con la sua prima rubrica domenicale dal titolo «Elogio della `Lady di ferro», ritratto dell’ex premier britannica Margaret Thatcher.

Dynamic 1

In tre decenni, i dubbi e le convinzioni dell’intellettuale più influente della letteratura in lingua spagnola hanno seguito la scia degli eventi chiave del presente in un mondo sempre più globalizzato. Dalla politica in America Latina – con particolare attenzione al Perù -, in Spagna, nel resto d’Europa e negli Stati Uniti, alle tensioni in Medio Oriente e ai cambiamenti sociali e culturali, quasi nulla è sfuggito all’esaltazione o all’irritazione di uno scrittore che è anche un lettore tanto esigente quanto generoso.